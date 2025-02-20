NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak"

Rusya tehdidine karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için kurulan "Müttefik Mukabele Gücü" ilk büyük çaplı tatbikatını gerçekleştiriyor. Steadfast Dart isimli tatbikatta, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke yaklaşık 10 bin askerle yer alıyor. Tatbikat, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için hızla kuvvet konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 1

9 ÜLKEDEN 10 BİN ASKER

Binlerce asker, yüzlerce zırhlı araç, helikopterler, gemiler... 9 ülkeden yaklaşık 10 bin NATO askeri, Romanya'da düzenlenen Steadfast Dart tatbikatında yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 2

"MÜTTEFİK MUKABELE GÜCÜ"

Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya, Slovenya ve Birleşik Krallık orduları NATO'nun Müttefik Mukabele Gücü'nün ilk büyük çaplı tatbikatına katılıyor.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 3

"NATO ÜLKELERİNİN HER KARIŞI SAVUNULACAK"

Tatbikat, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için hızla kuvvet konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

Steadfast Dart adlı bu tatbikat, NATO ittifak topraklarının her karışını savunacak olan yeni gücü gösteriyor.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 4

Pazartesi Paris'te bir araya gelen Avrupa liderleri, Mukabele gücünün takviye edilmesi amacıyla ek fonlama için anlaşmıştı.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 5

İngiltere, İsveç ve Almanya gibi ülkeler Ukrayna'ya barış gücü askerleri gönderilmesine sıcak baktıklarını söylerken, birçok yetkili ABD'nin güvenlik garantisi vermesi şartıyla asker göndermeyi düşünebileceklerini söylüyor.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 6

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Polonya'da düzenlediği basın toplantısında NATO müttefiklerinin ABD'nin Avrupa'da sonsuza kadar var olacağını varsaymasının mümkün olmadığını açıklamıştı.

NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak" - 7

Avrupa ülkelerinin ABD'nin yokluğunda kıta güvenliğinin sağlanması için hangi adımları atacağı merak ediliyor.

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