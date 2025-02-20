NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak"
Rusya tehdidine karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için kurulan "Müttefik Mukabele Gücü" ilk büyük çaplı tatbikatını gerçekleştiriyor. Steadfast Dart isimli tatbikatta, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke yaklaşık 10 bin askerle yer alıyor. Tatbikat, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için hızla kuvvet konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.
9 ÜLKEDEN 10 BİN ASKER
Binlerce asker, yüzlerce zırhlı araç, helikopterler, gemiler... 9 ülkeden yaklaşık 10 bin NATO askeri, Romanya'da düzenlenen Steadfast Dart tatbikatında yer alıyor.