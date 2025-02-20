NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi: "İttifak topraklarının her karışı korunacak"

"NATO ÜLKELERİNİN HER KARIŞI SAVUNULACAK"

Tatbikat, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için hızla kuvvet konuşlandırma yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

Steadfast Dart adlı bu tatbikat, NATO ittifak topraklarının her karışını savunacak olan yeni gücü gösteriyor.