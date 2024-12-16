NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE SIRALAMADA YÜKSELDİ

Türkiye'nin NATO’daki güçlü konumu, savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımların ve geliştirdiği yerli üretim projelerinin bir sonucu olarak yer alıyor. Türkiye’nin bu başarısı, küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü daha da pekiştiriyor.