NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, üye ülkelerin gelişmiş savaş uçakları, insansız hava araçları ve stratejik bombardıman uçakları, hava üsleri ve lojistik destek ağlarına göre NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre NATO'ya bağlı en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin sahip olduğu uçaklar ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede en üst sıralarda yer aldı. İşte 2024 yılı NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri.

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

NATO’nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. Liste, üye ülkelerin modern savaş uçakları, insansız hava araçları, stratejik bombardıman uçakları ve toplam askeri uçak sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2024 itibarıyla NATO’nun hava gücünde lider olan ülkeler ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri.

DÜNYA HABERLERİ

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

TÜRKİYE SIRALAMADA YÜKSELDİ

Türkiye'nin NATO’daki güçlü konumu, savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımların ve geliştirdiği yerli üretim projelerinin bir sonucu olarak yer alıyor. Türkiye’nin bu başarısı, küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü daha da pekiştiriyor.

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

32- İZLANDA | 0

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

31- LÜKSEMBURG | 1 ASKERİ UÇAK

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

30- LETONYA | 7

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

29- ESTONYA | 7

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

28- LİTVANYA | 9

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

27- KARADAĞ | 11

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

26- ARNAVUTLUK | 19

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

25- KUZEY MAKEDONYA | 20

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

24- SLOVAKYA | 37

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

23- SLOVENYA | 38

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

22- MACARİSTAN | 62

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

21- BULGARİSTAN | 65

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

20- HIRVATİSTAN | 81

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

19- ÇEKYA | 88

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

18- NORVEÇ | 102

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

17- BELÇİKA | 110

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

16- PORTEKİZ | 117

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

15- DANİMARKA | 119

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

14- ROMANYA | 131

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 22

13- HOLLANDA | 143

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 23

12- FİNLANDİYA | 164

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 24

11- İSVEÇ | 212

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 25

10- KANADA | 375

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 26

9- POLONYA | 468

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 27

8- İSPANYA | 513

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 28

7- ALMANYA | 618

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 29

6- YUNANİSTAN | 632

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 30

5- BİRLEŞİK KRALLIK | 664

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 31

4- İTALYA | 800

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 32

3- FRANSA | 972

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 33

2- TÜRKİYE | 1.069

Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla NATO’nun hava kuvvetleri sıralamasında 2. sıraya yükseldi. ABD dışında 1.000’den fazla askeri uçağa sahip tek ülke olan Türkiye, bu alandaki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada? - 34

ABD | 13.209

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