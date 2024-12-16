NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri 2024: Türkiye kaçıncı sırada?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. Global Firepower adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, üye ülkelerin gelişmiş savaş uçakları, insansız hava araçları ve stratejik bombardıman uçakları, hava üsleri ve lojistik destek ağlarına göre NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler listesi belirleniyor. 2024 yılında ise yükselişe geçen ülkeler ve yatırımlarına göre NATO'ya bağlı en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin sahip olduğu uçaklar ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre listede en üst sıralarda yer aldı. İşte 2024 yılı NATO'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri.
NATO’nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. Liste, üye ülkelerin modern savaş uçakları, insansız hava araçları, stratejik bombardıman uçakları ve toplam askeri uçak sayılarına dayanarak hazırlandı. İşte 2024 itibarıyla NATO’nun hava gücünde lider olan ülkeler ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri.