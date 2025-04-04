NATO'nun kuruluşunun 76. yılı: NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Türkiye'yle birlikte 32 ülkenin yer aldığı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 76. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Peki, NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

NATO'nun kuruluşunun 76. yılı: NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? - 1

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'nın güvenliğinin yeniden yapılandırılması amacıyla NATO, Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması ile siyasi ve askeri bir birlik olarak kuruldu.

Ana misyonu müttefiklerin güvenliğini korumak ve savunmak olan NATO, Atlantik'in iki yakasından üyelerini demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerler çevresinde de bir araya getiriyor.

Bu ortaklığın en önemli boyutu, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü sağlayan 5. maddesiyle ortaya çıkıyor. Bu madde, NATO'nun bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini savunmasını ve bir üyesine yapılan saldırıyı tüm üyelerine yapılmış varsayarak harekete geçmesini öngörüyor.

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NATO'nun kuruluşunun 76. yılı: NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? - 2

NATO'NUN GENİŞLEMESİ VE TÜRKİYE'NİN NATO'YA KATILMASI

Açık kapı politikası yürüten ve gerekli kriterleri yerine getiren tüm "Avrupa" ülkelerine üyelik imkanı sunan NATO, kurulduğu 1949'da 12 üyeli iken, 73 yılda 30 üyeli bir ittifak haline dönüştü.

Türkiye; ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Yunanistan ile katıldı.

NATO'nun kuruluşunun 76. yılı: NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? - 3

Almanya 1955'te, İspanya 1982'de NATO'ya katılırken, 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya üye oldu.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken; 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka katıldı.

NATO'nun kuruluşunun 76. yılı: NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? - 4

NATO'NUN İŞLEYİŞİ

NATO'nun ana karargahı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Burada İttifak'ın kararları, 29 üye tarafından "oy birliğiyle" alınıyor.

Müttefikler, farklı seviyelerde bir araya gelip güvenlik sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunuyor.

Ana karargahta her ülke, bir büyükelçinin önderliğindeki daimi temsilciliklerle faaliyet gösteriyor. Büyükelçi, temsil ettiği ülkenin çıkarlarını NATO nezdinde savunuyor, istişareler yürütüyor ve karar alma mekanizmasında kilit rol oynuyor.

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