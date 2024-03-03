Navalni mezarı başında anıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Borisovo mezarlığına çıkan yollarda en yoğun günlerden biri yaşandı. Muhalif lider Navalni'nin sevenleri cenaze töreninden bir gün sonra mezarlığa koştu. Destekçileri, Navalni'yi polis gözetimi altında çiçeklerle andı.
Rus muhalefetinin sembol ismi Aleksey Navalni, cenaze töreninden bir gün sonra mezarı başında anıldı. Gözü yaşlı sevenleri, polis gözetimi altında Navalni'nin mezarına çiçek bıraktı.
Başkent Moskova'nın güneyindeki Borisovo mezarlığının ziyaretçileri, tutuklanma riskini göze aldı.