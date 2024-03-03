Navalni mezarı başında anıldı

Kremlin, Navalni'nin yakınlarına, aile içinde, sessiz bir defin töreni yapmaları yönünde baskı yapmıştı. Bu talebe rağmen cuma günü yapılan törene binlerce kişi katıldı, savaşa hayır sloganları atan kalabalık, Putin'i eleştirdi. Törenden sonra en az 100 katılımcı gözaltına alındı.