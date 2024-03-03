Navalni mezarı başında anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Borisovo mezarlığına çıkan yollarda en yoğun günlerden biri yaşandı. Muhalif lider Navalni'nin sevenleri cenaze töreninden bir gün sonra mezarlığa koştu. Destekçileri, Navalni'yi polis gözetimi altında çiçeklerle andı.

Navalni mezarı başında anıldı - 1

Rus muhalefetinin sembol ismi Aleksey Navalni, cenaze töreninden bir gün sonra mezarı başında anıldı. Gözü yaşlı sevenleri, polis gözetimi altında Navalni'nin mezarına çiçek bıraktı.

Başkent Moskova'nın güneyindeki Borisovo mezarlığının ziyaretçileri, tutuklanma riskini göze aldı.

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Navalni mezarı başında anıldı - 2

Kremlin, Navalni'nin yakınlarına, aile içinde, sessiz bir defin töreni yapmaları yönünde baskı yapmıştı. Bu talebe rağmen cuma günü yapılan törene binlerce kişi katıldı, savaşa hayır sloganları atan kalabalık, Putin'i eleştirdi. Törenden sonra en az 100 katılımcı gözaltına alındı.

Navalni mezarı başında anıldı - 3

Dün, Navalni'yi mezarı başında anmak için toplananlar da güvenliklerini riske attı. Mezarlığa polis kontrolünden geçerek giren Rusların her hareketi kameralarla kayıt altına alındı.

Navalni mezarı başında anıldı - 4

3 yıldır hapiste olan Navalni geçen ay hücresinde hayatını kaybetmişti.

Ölüm sebebi resmi kayıtlara "doğal nedenler" olarak geçse de öldürülmüş olduğundan şüpheleniliyor. Navalni daha önce zehirlenmiş, uzun süre Almanya'da tedavi görmüştü.

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