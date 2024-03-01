Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Polisler alana geldi

Tören için Rus vatandaşlar bekleyişini sürdürürken, polisler de başkentte konuşlandırıldı.

Binaların çatılarında da polisler bekletiliyor.

Rusya basınının bildirdiğine göre yetkililer, cenazenin gerçekleşeceği kilisenin çevresine ve Navalni'nin defnedileceği yakınlardaki mezarlığa metal dedektörler, güvenlik kameraları ve metal çitler yerleştirdi.

Cenaze töreni, yerel saatle 14:00'te yapılacak.

Ostorozhno Novosti haber kanalına göre polis memurları bölgede at sırtında devriye gezerken, olay yerindeki iki Moscow Times muhabiri isekilise yakınlarında mobil internet hizmetinde kesintiler olduğunu söyledi.