Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, başkent Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Destekçileri Navalni için ellerinde çiçeklerle bir araya gelmeye başladı.
Başkentte bekleyiş
Aleksey Navanlni'nin destekçileri, Rus muhalif lideri son yolculuğuna uğurlamak için başkent Moskova'da bir araya geldi.
Yüzlerce kişi ellerinde çiçeklerle cenaze töreni için toplanırken Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, "Cenaze programı değişmedi. Ancak gecikmeler olabilir" dedi.
Maryino bölgesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılacak uğurlama töreninin ardından Navalni, Borisovskoye Mezarlığı'na defnedilecek.