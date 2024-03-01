Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, başkent Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Destekçileri Navalni için ellerinde çiçeklerle bir araya gelmeye başladı.

Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 1

Başkentte bekleyiş

Aleksey Navanlni'nin destekçileri, Rus muhalif lideri son yolculuğuna uğurlamak için başkent Moskova'da bir araya geldi. 

Yüzlerce kişi ellerinde çiçeklerle cenaze töreni için toplanırken Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş,   "Cenaze programı değişmedi. Ancak gecikmeler olabilir" dedi.

Maryino bölgesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılacak uğurlama töreninin ardından Navalni, Borisovskoye Mezarlığı'na defnedilecek.

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Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 2

Polisler alana geldi

Tören için Rus vatandaşlar bekleyişini sürdürürken, polisler de başkentte konuşlandırıldı.

Binaların çatılarında da polisler bekletiliyor.

Rusya basınının bildirdiğine göre yetkililer, cenazenin gerçekleşeceği kilisenin çevresine ve Navalni'nin defnedileceği yakınlardaki mezarlığa metal dedektörler, güvenlik kameraları ve metal çitler yerleştirdi.

Cenaze töreni, yerel saatle 14:00'te yapılacak. 

Ostorozhno Novosti haber kanalına göre polis memurları bölgede at sırtında devriye gezerken, olay yerindeki iki Moscow Times muhabiri isekilise yakınlarında mobil internet hizmetinde kesintiler olduğunu söyledi.

Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 3

Kremlin'den gözdağı

Kremlin, bugünkü ilk açıklamasında, "Navalni'nin ailesine söyleyecek bir şeyi olmadığını" ifade etti.

Açıklamada, Navalni için yapılacak "izinsiz toplantıların" yasaları ihlal edeceği uyarısı yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu eylemlere kim katılırsa sorumlu tutuluacak" dedi.

Navalni'nin ekibi, şu ana kadar Moskova'da binden fazla kişinin bir araya geldiğini açıkladı.

Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 4

Engellerle karşılaştı

Navalni'nn vedası için tören alanı ve naaşını taşıyacak cenaze aracı bulunamamıştı.

Navalni'nin sözcüsü Yarmiş, dün yaptığı açıklamada, "Aleksey'in veda edeceği bir yer arıyoruz. Çeşitli özel ve kamu cenaze ajanslarına, ticari mekanlara ve cenaze salonlarına başvurduk. Ancak bir yerde doğrudan cenaze ajanslarının bizimle çalışmasının yasaklandığını söylediler" demişti.

Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 5

Cezaevinde hayatını kaybetmişti

47 yaşındaki Aleksey Navalni, 2021'den bu yana, Moskova'ya 1900 kilometre uzaklıktaki Kutup Kurdu ceza kolonisinde tutuluyordu.

Rus cezaevi yetkilileri, 16 Şubat'ta, Navalni'nin yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Navalni, 19 yıllık hapisle cezalandırılmıştı.

Navalni Moskova'da son yolculuğuna uğurlanıyor - 6

Putin'i sorumlu tutuyorlar

Eşi Yulia Navalnaya ve ekibi, Navalni'nin ölümünden Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tutuyor.

Navalnaya, eşinin ölümünün ardından sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "özgür Rusya için mücadele edeceğini" söylemişti.

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