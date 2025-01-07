Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü
Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe (Front National) partisinin kurucusu ve aşırı milliyetçi Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında öldü. Fransız siyasetinde kutuplaştırıcı bir figür olan Le Pen'in, Holokost inkârı da dâhil olmak üzere tartışmalı açıklamaları çok sayıda mahkûmiyete yol açmış ve siyasi ittifaklarını zora sokmuştu.
Fransız medyası Salı günü yaptığı açıklamada, Fransız aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'in öldüğünü duyurdu.
Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin kurucusu olan ve kendisine hem sadık destekçiler hem de yaygın kınamalar kazandıran göç ve çok kültürlülüğe karşı ateşli söylemleriyle tanınan Jean-Marie Le Pen 96 yaşındaydı.
Le Pen, Nazilerin kurduğu gaz odaları için "tarihteki bir detay" ifadesini kullanmıştı.