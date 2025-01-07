Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü

Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe (Front National) partisinin kurucusu ve aşırı milliyetçi Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında öldü. Fransız siyasetinde kutuplaştırıcı bir figür olan Le Pen'in, Holokost inkârı da dâhil olmak üzere tartışmalı açıklamaları çok sayıda mahkûmiyete yol açmış ve siyasi ittifaklarını zora sokmuştu.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 1

Fransız medyası Salı günü yaptığı açıklamada, Fransız aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'in öldüğünü duyurdu.

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin kurucusu olan ve kendisine hem sadık destekçiler hem de yaygın kınamalar kazandıran göç ve çok kültürlülüğe karşı ateşli söylemleriyle tanınan Jean-Marie Le Pen 96 yaşındaydı.

Le Pen, Nazilerin kurduğu gaz odaları için "tarihteki bir detay" ifadesini kullanmıştı.

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Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 2

KUTUPLAŞTIRICI BİR FİGÜR

Fransız siyasetinde kutuplaştırıcı bir figür olan Le Pen'in Holokost inkârı da dâhil olmak üzere tartışmalı açıklamaları çok sayıda mahkûmiyete yol açmış ve siyasi ittifaklarını zora sokmuştu.

Bir zamanlar 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kadar yükselen Le Pen, sonunda Ulusal Cephe partisinin adını değiştiren, onu partiden kovan ve partiyi Fransa'nın en güçlü siyasi güçlerinden birine dönüştürürken babasının aşırılık yanlısı imajından uzaklaşan kızı Marine Le Pen ile arası açıldı.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 3

PARTİSİNDEN "SAVAŞÇI" AÇIKLAMASI

Partinin şu anki adıyla Ulusal Birlik'in başkanı Jordan Bardella, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımla Le Pen'in ölümünü doğruladı.

Bardella'nın alışılmadık derecede sıcak anma mesajı, Le Pen'in Cezayir savaşıyla olan bağları da dahil olmak üzere polemikçi geçmişine vurgu yaparak onu “her zaman Fransa'ya hizmet eden” bir “halk kürsüsü” olarak tanımladı ve Marine de dahil olmak üzere ailesine başsağlığı diledi.

Bu paylaşım, yeniden markalaşan partinin ateşli kurucusu ile Marine Le Pen yönetimindeki daha gösterişli ve modern çizgisi arasında kurmaya çalıştığı mesafeyi bulanıklaştırdı.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 4

AŞIRI SAĞIN YÖRÜNGESİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Marine Le Pen, binlerce kilometre ötedeki Fransız toprağı Mayotte'de, babasının ölümü sırasında yıkıcı Chido Kasırgası'nın sonuçlarını inceliyordu.

2015'te partiden ihraç edilmesine rağmen Le Pen'in bölücü mirası, Fransız siyasi tarihinin onlarca yılına damgasını vurarak ve aşırı sağın yörüngesini şekillendirerek devam ediyor.

Le Pen'in ölümü kızı için kritik bir döneme denk geldi. Şu anda devam etmekte olan zimmete para geçirme davasında suçlu bulunması halinde potansiyel bir hapis cezası ve siyasi görevlere aday olma yasağı ile karşı karşıya.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 5

"FRANSA'YI FRANSIZ TUTMAK"

On yıllardır Fransız siyasetinin demirbaşı olan Jean-Marie Le Pen, göçmen karşıtı mesajıyla kalabalıkları büyülemek için karizmasını kullanan kurnaz bir siyasi stratejist ve yetenekli bir hatipti.

Bretonlu bir balıkçının iri yarı, gümüş saçlı oğlu kendisini misyonu olan bir adam olarak görüyordu: Fransa'yı Ulusal Cephe bayrağı altında Fransız tutmak.

Partinin koruyucu azizi olarak Jeanne d'Arc'ı seçen Le Pen, İslam'ı ve Müslüman göçmenleri birincil hedefi haline getirerek Fransa'nın ekonomik ve sosyal sıkıntılarından onları sorumlu tuttu.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 6

"ÖLÜRSEM İNTİKAMIMI ALIN"

Çinhindi ve Cezayir'de savaşmış eski bir paraşütçü ve Yabancı Lejyoner olarak, kariyerinin imzası haline gelen bir gösterişle sempatizanlarını siyasi ve ideolojik savaşlara sürükledi.

Le Pen 1990 yılındaki bir parti kongresinde “Eğer ilerlersem, beni takip edin; eğer ölürsem, intikamımı alın; eğer kaçarsam, beni öldürün” diyerek on yıllar boyunca takipçilerinin coşkusunu besledi.

Gençliğinde bir sokak kavgasında bir gözünü kaybeden ve yıllarca siyah bir göz bandı takan Le Pen, Fransız siyasi hayatında sol ya da sağ politikacıların görmezden gelmesi imkansız olan değişmez bir güçtü.

Seçimden seçime oyunbozan olduğunu kanıtladı, rakiplerini ona karşı koymak için çabalamaya ve bazen aşırı sağ oyları toplamak için eğilmeye zorladı.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 7

IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Birçok kez antisemitizmden hüküm giyen ve rutin olarak yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla suçlanan Le Pen, rutin olarak sadece “ebedi Fransa” kimliğini koruyan bir vatansever olduğunu söyledi.

Le Pen kısa bir süre önce, partisinin Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirdiğinden şüphelenilen ve eylül ayında başlayan yüksek profilli bir davadan sağlık gerekçesiyle muaf tutulmuştu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız adli makamları Le Pen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine ailesinin talebi üzerine Şubat ayında yasal vesayet altına aldı. Le Pen'in sağlık durumu bir süredir kötüydü.

Le Pen özellikle 1990 yılında, üç yıl önce radyoda yaptığı ve Nazi gaz odalarından “İkinci Dünya Savaşı tarihinde bir ayrıntı” olarak bahsettiği bir konuşmadan dolayı mahkum edilmişti. 2015'te bu sözlerini tekrarlayarak “hiç pişman olmadığını” söyledi ve o sırada parti lideri olan kızının öfkesini ve 2016'da yeni bir mahkumiyeti tetikledi.

Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü - 8

MAHKUM EDİLDİ

Le Pen ayrıca 1988'de bir kabine bakanını Nazi krematoryum fırınlarıyla ilişkilendiren bir sözünden ve 1989'da “Yahudi enternasyonalini” “bu ulus karşıtı ruhun” tohumlanmasına yardımcı olmakla suçlayan bir yorumundan dolayı da mahkum edildi.

Bir başka gerilemede ise Le Pen, 1997 seçim kampanyası sırasında Sosyalist bir politikacıya saldırdığı için 2002 yılında Avrupa Parlamentosu üyeliğini bir yıllığına kaybetti.

Yakın zamanda Le Pen ve aralarında kızları Marine ve Yann Le Pen'in de bulunduğu 26 Ulusal Cephe yetkilisi, AB parlamento yardımcıları için ayrılan parayı, 27 ülkeli bloğun yönetmeliklerini ihlal ederek 2004-2016 yılları arasında parti için siyasi çalışmalar yapan personele ödemek için kullanmakla suçlandı. Jean-Marie Le Pen ifade vermeye uygun bulunmadı.

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