Nazilerin gaz odalarına "detay" demişti: Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen 96 yaşında öldü

KUTUPLAŞTIRICI BİR FİGÜR

Fransız siyasetinde kutuplaştırıcı bir figür olan Le Pen'in Holokost inkârı da dâhil olmak üzere tartışmalı açıklamaları çok sayıda mahkûmiyete yol açmış ve siyasi ittifaklarını zora sokmuştu.

Bir zamanlar 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kadar yükselen Le Pen, sonunda Ulusal Cephe partisinin adını değiştiren, onu partiden kovan ve partiyi Fransa'nın en güçlü siyasi güçlerinden birine dönüştürürken babasının aşırılık yanlısı imajından uzaklaşan kızı Marine Le Pen ile arası açıldı.