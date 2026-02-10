NBA'de yumruklar konuştu, 2 maçta kavga çıktı

Kavga ayrılmaya çalışılırken bu kez sahanın diğer tarafında bir başka kavga daha patlak verdi. Bu kez Charlotte'tan Miles Bridges, Detroit'li Duren'in üzerine yürüdü. Bunun üzerine saha yeniden karıştı ve Detroit'ten Isaiah Stewart, Bridges'e saldırarak yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Kavgaya hakemler, diğer oyuncular ve koçlar müdahale ederek oyuncuları ayırdılar. Hakemler Charlotte Hornets'ten Miles Bridges ve Moussa Diabate'yi, Detroit Pistons'tan da Jalen Duren ve Isaiah Stewart'ı maçtan diskalifiye etti.