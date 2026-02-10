NBA'de yumruklar konuştu, 2 maçta kavga çıktı
10.02.2026 10:15
Erdem Güzel
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de olaylı maç günü yaşandı, 2 maçta kavga çıktı. Charlotte Hornets - Detroit Pistons maçında yumruklar konuşurken 4 oyuncu maçtan atıldı. Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks maçında da çıkan kavgada 2 oyuncu diskalifiye edildi.
SERT FAULDEN SONRA GELEN TOKAT KAVGA ÇIKARDI
Charlotte Hornets normal sezon devam ederken evinde Detroit Pistons'ı konuk etti. Maçın üçüncü çeyreğinin bitimine 7 dakika kala Detroit Pistons maçı 70-62 önde götürüyordu. Bu noktada hücuma çıkan Detroit Pistons'lı Jalen Duren'e Hornets'li Moussa Diabate faul yapınca iki oyuncu arasında tartışma çıktı.
Duren, Diabate'ye tokat atınca tartışma hızla kavgaya dönüştü. İki oyuncuyu ayırmak için iki takımın yedekleri ve koçları sahaya girdi. Kavgayı ayırmak kolay olmadı ve özellikle Moussa Diabate kendisine tokat atan Jalen Duren'in üzerine yürümeye çalıştı.
KAVGA AYRILIRKEN İKİNCİ KAVGA BAŞLADI
Kavga ayrılmaya çalışılırken bu kez sahanın diğer tarafında bir başka kavga daha patlak verdi. Bu kez Charlotte'tan Miles Bridges, Detroit'li Duren'in üzerine yürüdü. Bunun üzerine saha yeniden karıştı ve Detroit'ten Isaiah Stewart, Bridges'e saldırarak yeni bir kavganın fitilini ateşledi.
Kavgaya hakemler, diğer oyuncular ve koçlar müdahale ederek oyuncuları ayırdılar. Hakemler Charlotte Hornets'ten Miles Bridges ve Moussa Diabate'yi, Detroit Pistons'tan da Jalen Duren ve Isaiah Stewart'ı maçtan diskalifiye etti.
KAVGALI MAÇIN GALİBİ DETROIT PISTONS
Yumrukların konuştuğu maç kavga arasının ardından devam etti. Detroit skoru kavganın ardından 85-69'a getirerek farkı açsa da Charlotte Hornets yavaş yavaş farkı eritti. Hornets skoru 4 sayıya kadar indirse de farkı daha da eritme şansını isabetsiz üçlüklerle kaçırdı. Serbest atışlarda 17'de 17 isabet elde eden Charlotte Hornets'e bunlar da yetmedi ve olaylı maçı Detroit Pistons 110-104 kazandı.
Pistons, son dokuz maçında yedinci galibiyetini alırken, Hornets'ın dokuz maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
BİR GECEDE İKİNCİ KAVGALI MAÇ
Gecenin diğer maçında Minnesota Timberwolves evinde Atlanta Hawks'ı ağırladı. Ancak bu maça da çıkan kavga gölge düşürdü. Maçın 4. çeyreğinin hemen başında Hawks'lı Mouhamed Gueye'in itişiyle yere düşen Minnesota Timberwolves'un pivotu Naz Reid ayağa kalkarak Gueye'nin üzerine yürüdü. Tartışma hızla arbedeye dönüşürken iki takımın oyuncuları, antrenörler ve salon personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Atlanta'lı Jock Landele arbedede yere düşerken iki oyuncunun kavgası ayrıldı.
Hakemler iki oyuncuyu da maçtan diskalifiye ederken yere düşen Landale'in boyunundaki çizikler dikkat çekti.
Gecenin ikinci kavgalı maçında ev sahibi Minnesota 138-116'lık skorla Atlanta'yı mağlup etti.