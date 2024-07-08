Ne olacak bu Fransa'nın hali?
Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Parisien'in 8 Temmuz manseti "Ya Şimdi? Şimdi Ne Olacak?" şeklindeydi. Fransa'nın içinde olduğu durum herhalde daha iyi anlatılamazdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında sürpriz biçimde erken genel seçim kararı alarak oynadığı siyasi kumar ülkeyi siyasal planda belirsizlik dönemine sokmuş vaziyette... NTV Fransa Temsilcisi Kayhan Karaca, Fransa seçimlerini analiz etti.
Erken genel seçimlere ittifak halinde giren sol partiler, kimsenin beklemediği ve öngörmediği biçimde Ulusal Mecliste en fazla sandalyeye sahip blok olacak. Solun birleşebileceği olasılığına inanmayan Macron için bu da ayrı bir hezimet.