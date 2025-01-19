Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip!
Yeşil gözlerin nadirliği artık tarih oluyor! Bilim insanları, gri gözleri şimdiye kadar görülen en nadir göz rengi olarak tanımladı. Dünya nüfusunun yüzde 1’inden az görülen bu renk, göz renkleri sıralamasında zirveye yerleşti.
Bilim insanları, insanlarda şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini tanımladı.
Bugüne kadar göz renkleri genellikle dört ana kategoriye ayrılıyordu: kahverengi, mavi, yeşil ve ela. Ancak, araştırmacılar, griyi tamamen ayrı bir kategori olarak değerlendirerek göz renkleri dünyasında taşları yerinden oynattı.