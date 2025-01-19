Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip!

GÖZ RENGİNİ NE BELİRLİYOR

Göz rengi, irisin renginden kaynaklanır ve genetik bir özelliktir. Farklı gen kombinasyonları, iristeki melanin miktarını ve ışığın yansımasını etkileyerek her bir bireyin benzersiz göz rengini oluşturur.

Bilim insanlarının bu keşfi, göz rengi sınıflandırmasında yeni bir dönemi başlatmış gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gri gözlerin tahtı yeşillerden devralması size şaşırtıcı geliyor mu?