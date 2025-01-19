Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip!

Yeşil gözlerin nadirliği artık tarih oluyor! Bilim insanları, gri gözleri şimdiye kadar görülen en nadir göz rengi olarak tanımladı. Dünya nüfusunun yüzde 1’inden az görülen bu renk, göz renkleri sıralamasında zirveye yerleşti.

Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip! - 1

Bilim insanları, insanlarda şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini tanımladı.

Bugüne kadar göz renkleri genellikle dört ana kategoriye ayrılıyordu: kahverengi, mavi, yeşil ve ela. Ancak, araştırmacılar, griyi tamamen ayrı bir kategori olarak değerlendirerek göz renkleri dünyasında taşları yerinden oynattı.

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Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip! - 2

YEŞİLLERİN TAHTI SARSILIYOR

Uzun zamandır en nadir göz rengi olarak bilinen yeşil, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde görülüyor. Ancak, gri gözler bu unvanı ele geçirdi.

Artık gri gözler, dünya genelinde  yalnızca yüzde 1’in altında bir yaygınlık oranıyla en nadir renk olarak kabul ediliyor.

Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip! - 3

Bu değişiklik, bilim insanlarının griyi mavi gözlerden ayrı bir kategori olarak tanımlamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Daha önce mavi gözlerin bir alt grubu olarak görülen gri, düşük melanin seviyeleri ve ışık yansımalarının farklı özellikleriyle sınıflandırılıyor.

Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip! - 4

FARKLI GÖZ RENKLERİ NE KADAR YAYGIN

Dünya genelindeki göz rengi dağılımına baktığımızda, kahverengi gözlerin açık ara lider olduğunu görüyoruz:

Kahverengi gözler: Yüzde 55-79
Mavi gözler: Yüzde 8-10
Ela gözler: Yüzde 10
Yeşil gözler: Yüzde 2
Gri gözler: Yüzde 1’in altında

Ne yeşil ne mavi, dünyanın en nadir göz rengi belli oldu: Nüfusun yalnızca yüzde 1'i sahip! - 5

GÖZ RENGİNİ NE BELİRLİYOR

Göz rengi, irisin renginden kaynaklanır ve genetik bir özelliktir. Farklı gen kombinasyonları, iristeki melanin miktarını ve ışığın yansımasını etkileyerek her bir bireyin benzersiz göz rengini oluşturur.

Bilim insanlarının bu keşfi, göz rengi sınıflandırmasında yeni bir dönemi başlatmış gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gri gözlerin tahtı yeşillerden devralması size şaşırtıcı geliyor mu?

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