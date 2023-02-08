Nebati kadın 2 bin yıl sonra hayata döndürüldü: Kayıp Nebati uygarlığı hakkında

Çalışmanın lideri olan Dr. Helen McGauran, “Nebatiler, pek çok insan için hala oldukça gizemli bir uygarlık. Umarım bu proje, insanların Nebatilerin yüzleri, karakterleri ve hikayeleriyle belki de daha önce gerçekleştirilenden çok daha derin bir şekilde ilişki kurmasını sağlar.” diye konuştu.