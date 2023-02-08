Nebati kadın 2 bin yıl sonra hayata döndürüldü: Kayıp Nebati uygarlığı hakkında

Suudi Arabistan, ülkenin ilk UNESCO dünya mirası alanı olan El Ula'daki Hegra kentinde yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış Nebati bir kadının yüzünün 3 boyutlu yeniden yapılanmasını sergilemeye başladı.
Arkeologlar, kadının yaşadığı dönemde zengin biri olduğunu ve adının "Hinat" olduğunu açıkladı. Uzmanlar ayrıca, Hinat’ın kafatasının ve iskeletinin yaklaşık 80 kişinin kalıntılarıyla birlikte 2015 yılında bulunduğunu belirtti.
Çalışmanın lideri olan Dr. Helen McGauran, “Nebatiler, pek çok insan için hala oldukça gizemli bir uygarlık. Umarım bu proje, insanların Nebatilerin yüzleri, karakterleri ve hikayeleriyle belki de daha önce gerçekleştirilenden çok daha derin bir şekilde ilişki kurmasını sağlar.” diye konuştu.
McGauran, sözlerine şöyle devam etti:
“Millattan yüzyıllar önce ortaya çıkan bir Arap uygarlığı olan Nebatiler, Petra'dan güneye, şimdiki kuzeybatı Suudi Arabistan'a doğru genişledikten sonra, baharat ve diğer lüks malların ticaretini yaparak varlıklı bir halka dönüştü. Nebatiler, MÖ birinci yüzyılda Hegra'ya yerleşti.”
Diğer taraftan, arkeologlar ve diğer uzmanlardan oluşan ekip, 'Hinat' için bir karakter tasavvuru oluşturmak üzere 2019'da Londra'da bir araya geldi ve Temmuz 2020'de 3 boyutlu rekonstrüksiyonu tamamladı.
2 bin yıl sonra hayata döndürülen Hinat, El Ula Kraliyet Komisyonu gözetiminde Hegra Karşılama Merkezi’nde 6 Şubat’tan bu yana ziyaretçilerini karşılıyor.
Suudi Arabistan’daki arkeologlar UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilen El Ula’da bir zamanlar burada yaşadığı bilinen kayıp Nebati uygarlığı hakkında çalışmalar yapıyor.
Nebatiler geride gelişmiş taş mimari örnekleri bıraktılarsa da kültüre ait birçok kent henüz keşfedilmedi. Nebatilerin bölgeye MÖ 100 civarında yerleştiği ve yaklaşık 200 yıl burada kaldığı tahmin ediliyor.
Nebatiler, imparatorluklarını Ürdün’deki etkileyici Petra şehrinden yönetirken El Ula’daki Hegra’yı (modern Mada’in Saleh) ikinci başkentleri yaptılar. Nebatiler, MÖ 4. yüzyıldan MS 106’yılına kadar olan dönemde kuzey Arabistan ve güney Levant bölgelerinde yaşadılar.
Gelişmiş mimari gelenekleri Mezopotamya ve Yunan kültürlerinden etkilenmişti. Tapınak ve mezar cephelerini kayalara oymuşlardı. Çok sayıda Nebati grafiti ve yazıt örneği varsa da ciddi anlamda metin ya da edebi eser bulunmadı.
Bağımsız bir uygarlık olarak varlıkları Nebati topraklarının Roma İmparatoru Traianus tarafından işgaliyle son buldu.