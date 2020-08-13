Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

GÜVEN VE KORKU KURALLARA UYMA KONUSUNDA ÖNEMLİ Mİ?

Bilim insanlarına göre bu sorunun yanıtı “Evet” Korku ve güven ile birlikte diğer içgüdüler, insan davranışı üzerindeki önemli etkileri oluşturuyor. Daha fazla siyasi bölünmenin görüldüğü toplumlarda, insanların bir tarafın tavsiyesine güvenmesi daha az olası ve aynı zamanda karşıt söylemler oluşturma eğiliminde bulunuyor. Bununla birlikte, iyimserlik ve korku da toplumdaki insanların davranışına yön veriyor. Her ikisinden de biraz olamsı olumlu olabilir, ancak ikisinin de fazlası zarar getirebilir.

Van Bavel, "Pandemi gibi bir durumda iyimserlik inanılmaz derecede tehlikeli riskler almanıza yol açabilir" açıklamasını yaptı.