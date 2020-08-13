Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 21 milyona, ölü sayısı 750 bine yaklaşıyor. Kurbanları her geçen gün artan salgını durdurmak için karantina uygulamalarına ve sosyal mesafe önlemlerine uymak hayati bir önem taşıyor. Ancak, her toplumda bazı insanlar pandeminin ciddiyetini görmezden gelip, kurallara uymamaya devam ediyor. Bilim insanları pandemi esnasında insanların davranışları şekillendiren toplumsal faktörleri inceledi ve kurallara uymayan insanların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 12:55

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak için dünya genelinde uygulanan karantina, seyahat yasakları ve sosyal mesafe önlemleri, ekonomik ve toplumsal yaşamı yeniden şekillendiriliyor, bir zamanlar günlük özgürlükler içinde olan faaliyetlerin sınırları yeniden belirleniyor ve yeni sosyal normlar yaratıyor. Bu uygulamaların hepsi halk sağlığı için uygulanıyor ve tedbirlere ne kadar bağlı kalınırsa pandemi de o kadar çabuk atlatılacak. Ancak, bazı insanlar gerçekleri görmezden gelip kurallara uymayı reddetmeye devam ediyor.

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 2

Bununla birlikte kuralları çiğnemek yeni bir olgu değil, fakat davranış bilimcileri, Covid-19 pandemisi esnasında aykırı davranışların kültürel, demografik ve psikolojik faktörlerle şiddetlendiğini düşünüyor.

İşte küresel salgındaki insan davranışını etkileyen faktörlere dair bilimin cevapları...

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 3

İNSANLARIN KURALLARA UYMASINI VE BAZILARININ ALAYCI OLMASINI SAĞLAYAN NEDİR?

Billim insanlarına göre bu durumun altında yatan kilit faktör, bireycilik ve kolektivizm. New York Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Jay Van Bavel, "Bazı ülkelerde, kimlik duygunuzu ve bir birey olarak kim olduğunuzu ifade etmekle ilgili bireysellik daha ön plandadır” açıklamasını yaptı. Buna göre, biireyci kültürlerdeki insanlar, kuralları reddetme ve halk sağlığı yetkililerinin mesajlarını görmezden gelme eğiliminde olabilir.

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 4

Londra'daki King’s College Politika Enstitüsü'nden Michael Sanders ise "Örneğin, maske takmanın başkalarını korumaya yardımcı olacağını söylerseniz, bireysel kültürlerdeki insanlar daha az ilgilenir" dedi.

Öte yandan, araştırmacılar kolektivist kültürlerde, insanların grup için en iyi olanı yapma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 5

GÜVEN VE KORKU KURALLARA UYMA KONUSUNDA ÖNEMLİ Mİ?

Bilim insanlarına göre bu sorunun yanıtı “Evet” Korku ve güven ile birlikte diğer içgüdüler, insan davranışı üzerindeki önemli etkileri oluşturuyor. Daha fazla siyasi bölünmenin görüldüğü toplumlarda, insanların bir tarafın tavsiyesine güvenmesi daha az olası ve aynı zamanda karşıt söylemler oluşturma eğiliminde bulunuyor. Bununla birlikte, iyimserlik ve korku da toplumdaki insanların davranışına yön veriyor. Her ikisinden de biraz olamsı olumlu olabilir, ancak ikisinin de fazlası zarar getirebilir.

Van Bavel, "Pandemi gibi bir durumda iyimserlik inanılmaz derecede tehlikeli riskler almanıza yol açabilir" açıklamasını yaptı.

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 6

SOSYAL MESAFEYİ AYARLAMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

Soruyu yanıtlayan Van Bavel, "Biz gerçekten sosyal hayvanlarız Bedenlerimiz ve beyinlerimiz etkileşim için tasarlandı ve salgın birçok yönden bağlantı kurma içgüdülerimize aykırı” diyerek barlarda, gece kulüplerinde veya dini törenlerde, düğünlerde ve partilerde yerel salgınların ortaya çıkmasının nedenine de açıklık getirdi. 

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı - 7

KURALLARA UYMAYANLARIN SAYISI UYANLARDAN DAHA AZ, PEKİ BU DURUM NEDEN ÖNEMLİ?

Sanders, yaptığı açıklamada,"Sorun şu ki, şu anda karşı karşıya olduğumuz gibi büyük bir kolektif problemde, eğer herkes kuralları biraz ihlal ederse, sonuç kimsenin kurallara uymadığı durumdan farklı olmaz” ifadelerini kullandı.

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