Neden sürekli yorgunum? Son araştırma yanıtladı

Bulgular, özellikle yağlı balık, yumurta sarısı ve kuruyemiş gibi gıdalarda bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin, gün içi uyku hali riskini düşürdüğünü belirledi.

Buna karşılık, fermente ve fazla olgunlaşmış yiyeceklerde bulunan tiramin adlı başka bir metabolit, özellikle erkeklerde aşırı gün içi uyuklama isteğini artırıyor. Tiraminin gece uykusunu geciktirdiği, bu durumun da gündüz yaşanan uyku halini şiddetlendirebileceği ifade ediliyor.





