Neden sürekli yorgunum? Son araştırma yanıtladı

Bilim insanları, aşırı gündüz uyku hali (EDS) sorununun biyolojik nedenini keşfetti. Uzun yıllar psikolojik nedenlere veya diğer uyku bozukluklarına bağlanan EDS; diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini artıran ciddi bir durum olarak görülüyor.

eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışma, kronik yorgunlukta diyet ve hormonların önemli rol oynadığını, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin ise gündüz uyku haline karşı koruyucu olabileceğini gösterdi.

Araştırmada, hormonlar ve diyet gibi dış faktörlerden etkilenen 877 doğal metabolit (vücutta bulunan moleküller) üzerinde veri toplandı. 6 bin kişiden alınan kan örnekleri ve katılımcıların gün içinde ne sıklıkta uykuya daldıklarını değerlendirildi.

Uyku bozuklukları uzmanı Dr. Tariq Faquih, “Çalışmamız diyet ve genetik faktörlerin EDS’de önemli rol oynayabileceğini gösteriyor. Biyolojik süreçleri anladıkça, EDS’nin neden meydana geldiğini, erken belirtilerini ve hastalara nasıl yardımcı olabileceğimizi daha iyi kavrıyoruz” dedi.


Bulgular, özellikle yağlı balık, yumurta sarısı ve kuruyemiş gibi gıdalarda bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin, gün içi uyku hali riskini düşürdüğünü belirledi.

Buna karşılık, fermente ve fazla olgunlaşmış yiyeceklerde bulunan tiramin adlı başka bir metabolit, özellikle erkeklerde aşırı gün içi uyuklama isteğini artırıyor. Tiraminin gece uykusunu geciktirdiği, bu durumun da gündüz yaşanan uyku halini şiddetlendirebileceği ifade ediliyor.


Uzmanlar, elde edilen sonuçların EDS için diyet değişiklikleri gibi potansiyel tedavi hedeflerini ortaya koyduğunu belirtirken, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu ve bulguların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

