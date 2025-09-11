Neden sürekli yorgunum? Son araştırma yanıtladı
Bilim insanları, aşırı gündüz uyku hali (EDS) sorununun biyolojik nedenini keşfetti. Uzun yıllar psikolojik nedenlere veya diğer uyku bozukluklarına bağlanan EDS; diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini artıran ciddi bir durum olarak görülüyor.
eBioMedicine dergisinde yayımlanan çalışma, kronik yorgunlukta diyet ve hormonların önemli rol oynadığını, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin ise gündüz uyku haline karşı koruyucu olabileceğini gösterdi.