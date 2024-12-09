Neden yaşımızdan daha büyük hissediyoruz?
Son yıllarda birçok birey, kendisini yaşından daha büyük hissetmekten yakınıyor. Eklem ağrıları, hassas ruh sağlığı ve düşük bağışıklık gibi etkenler, bireylerin kendisini mevcut yaşından daha yıpranmış hissetmelerine neden olabiliyor. Araştırmalara göre, milyonlarca kişinin böyle hissetmesinin birden fazla nedeni var.
Dünyada genelinde artan yaşam maliyetleri, iş güvencesizliği, ailevi sorumluluklar gibi ekonomik ve sosyal baskılar, bireyleri stres altına sokabiliyor. Bu stres, insanları fiziksel ve duygusal olarak yaşlarının ötesinde hissettirirken, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun yaşam temposu, iş yerindeki yüksek beklentiler ve kişisel yaşamda yaşanan zorluklar bu hissi pekiştirebilir.