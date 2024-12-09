Neden yaşımızdan daha büyük hissediyoruz?

Özellikle COVID-19 pandemisi gibi büyük küresel krizler, insanların yaşama dair algısını ve psikolojik durumlarını derinden etkiledi. Krizler, belirsizlik, kaygı, sağlık endişeleri ve öngörülemeyen gelecekle ilgili duygu durumları, bireylerin stresle baş etme kapasitesini görünenden daha çok zorluyor.

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bireyler stresli ve yoğun bir yaşam tarzına sahip olduklarında zamanın daha hızlı geçtiğini hissediyor ve bu da yaşlanma hissini artırıyor.