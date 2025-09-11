Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı

Nepal’de sosyal medya yasağıyla başlayan protestoların ardından ordu, gençlerle geçici lider belirlemek üzere masaya oturuyor. Gösterilerde devlet binaları ateşe verilirken, öfkeli kalabalık bakanları sokaklarda kovalayıp ordu helikopterleriyle kaçmaya zorladı.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 1

YETKİLİLER Z KUŞAĞI İLE MASAYA OTURUYOR

Nepal ordusu, ülkeyi sarsan “Z kuşağı” protestolarının ardından gençlerle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Görüşmelerde, istifa eden Başbakan Sharma Oli’nin yerine geçici bir liderin belirlenmesi hedefleniyor.

Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlk görüşmeler başladı ve bugün de devam edecek. Durumu yavaş yavaş normalleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 2

30 KİŞİ ÖLDÜ, BİNDEN FAZLA YARALI

Nepal Sağlık Bakanlığı, gösterilerde ölü sayısının 30’a yükseldiğini, bin 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya yasağıyla başlayan ve polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasıyla büyüyen olaylar, son yılların en kanlı protestoları olarak kayıtlara geçti.

Çok sayıda kişinin öldüğü protestolar, Başbakan Prasad Sharma Oli ve birçok bakanın istifasının ardından hafifledi.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 3

DEVLET BİNALARI VE OTELLER ATEŞE VERİLDİ

Gösteriler sırasında Parlamento binası, bakanların evleri ve eski başbakan Oli’nin özel konutu ateşe verildi.

Turizm kenti Pokhara’daki oteller ile Kathmandu’daki Hilton oteli de kundaklanan işletmeler arasında yer aldı.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 4

YENİ LİDER ADAYI: ESKİ YARGITAY BAŞKANI

Göstericiler, geçici başbakan olarak eski Yargıtay Başkanı Sushila Karki’yi önerdi.

Karki, CNN-News18’e yaptığı açıklamada, “Bana teklif ettiklerinde kabul ettim” dedi.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 5

SİYASİ LİDERLER ÖFKENİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyaya hızla yayılan video kayıtları damga vurdu.

Görüntülerde Maliye Bakanı Bishnu Prasad Paudel'in başkent Katmandu sokaklarında göstericiler tarafından kovalandığı görülüyor.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 6

Önce sopalarla dövülen bakan, ardından grubun elinden kurtulup duvardan atlayarak suya doğru koşuyor.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 7

Başka videolar da, protestocuların Nepal Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba ve eşi, Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba'yı dövdüğünü gösteriyor.

İkisinin de kanlar içinde olduğu görülürken, bir videoda parti liderinin güvenli bir yere götürüldüğü görülüyor. 

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 8

ORDU HELİKOPTERLERİYLE KAÇTILAR

Nepal'den gelen etkileyici görüntülerden birinde, bakanlar ve aile üyeleri bir ordu helikopterinin kurtarma ipine tutunurken görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken, Ordu helikopterleri bazı bakanları ve ailelerini güvenli bir yere taşımayı başardı.

Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 9
Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı - 10
