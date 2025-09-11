Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı
Nepal’de sosyal medya yasağıyla başlayan protestoların ardından ordu, gençlerle geçici lider belirlemek üzere masaya oturuyor. Gösterilerde devlet binaları ateşe verilirken, öfkeli kalabalık bakanları sokaklarda kovalayıp ordu helikopterleriyle kaçmaya zorladı.
YETKİLİLER Z KUŞAĞI İLE MASAYA OTURUYOR
Nepal ordusu, ülkeyi sarsan “Z kuşağı” protestolarının ardından gençlerle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.
Görüşmelerde, istifa eden Başbakan Sharma Oli’nin yerine geçici bir liderin belirlenmesi hedefleniyor.
Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlk görüşmeler başladı ve bugün de devam edecek. Durumu yavaş yavaş normalleştirmeye çalışıyoruz” dedi.