Nepal yeni liderini arıyor: Bakanlar dövüldü, ordu helikopterleri havalandı

YETKİLİLER Z KUŞAĞI İLE MASAYA OTURUYOR

Nepal ordusu, ülkeyi sarsan “Z kuşağı” protestolarının ardından gençlerle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Görüşmelerde, istifa eden Başbakan Sharma Oli’nin yerine geçici bir liderin belirlenmesi hedefleniyor.

Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlk görüşmeler başladı ve bugün de devam edecek. Durumu yavaş yavaş normalleştirmeye çalışıyoruz” dedi.