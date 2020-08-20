Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu. Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti. Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

DHA 20.08.2020 - 13:54

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu - 1

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu. 

Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu - 2
Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.
Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu - 3
Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.
Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu - 4

YEREL HALK KUTSAL KABUL ETTİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti. Kaplumbağa, dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğu belirtildi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER