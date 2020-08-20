Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu.

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.