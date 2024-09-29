Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp
Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağışlardan kaynaklanan selde 101 kişi öldü, 64 kişi ise kayboldu. Yağışlar sonucunda Nepal'in büyük bir bölümü sular altında kaldı, birçok nehrin suları aniden yükseldi ve ülkenin otoyollarında büyük hasar meydana geldi.
BİN 53 KİŞİ KURTARILDI
Şiddetli yağışlar nedeniyle Nepal'in başkenti Katmandu'nun bazı bölgeleri sular altında kaldı, günlük hayat felç oldu.
Yağışlar nedeniyle elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı başkentte 101 kişinin öldüğü ve 64 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarında bin 53 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.