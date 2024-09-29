Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağışlardan kaynaklanan selde 101 kişi öldü, 64 kişi ise kayboldu. Yağışlar sonucunda Nepal'in büyük bir bölümü sular altında kaldı, birçok nehrin suları aniden yükseldi ve ülkenin otoyollarında büyük hasar meydana geldi.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 1

BİN 53 KİŞİ KURTARILDI

Şiddetli yağışlar nedeniyle Nepal'in başkenti Katmandu'nun bazı bölgeleri sular altında kaldı, günlük hayat felç oldu.

Yağışlar nedeniyle elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı başkentte 101 kişinin öldüğü ve 64 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında bin 53 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 2

TÜM POLİSLER GÖREVDE

Hükümet ülke genelinde sel uyarıları yaparken, bütün polis memurlarının arama kurtarma faaliyetlerine katılacağı duyuruldu.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 3

İKLİM DĞEİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Güney Asya'da yağmurla bağlantılı ölümcül sel ve toprak kaymaları yaygındır, ancak uzmanlar iklim değişikliğinin bunların sıklığını ve şiddetini artırdığını söylüyor.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 4

SULAR ANİDEN YÜKSELDİ

Cuma gününden bu yana doğu ve orta Nepal'in büyük bir bölümü sular altında kaldı, birçok nehrin suları aniden yükseldi ve ülkenin otoyollarında büyük hasar meydana geldi.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 5

240 MİLİMETRE YAĞMUR

Ülkenin meteroloji ajansı, Katmandu vadisinde 24 saat içinde 240 milimetre yağmur kaydedildiğini duyurdu.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 6

54 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

Raporda, bunun en az 1970 yılından bu yana başkentte kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtildi.

Nepal'de sel felaketi: 101 ölü, 64 kayıp - 7
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