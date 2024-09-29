Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 151 kişi öldü.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 1

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 151 kişinin yaşamını yitirdiği, 56 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 2

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 3

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Güney Asya'da yağmurla bağlantılı ölümcül sel ve toprak kaymaları yaygındır, ancak uzmanlar iklim değişikliğinin bunların sıklığını ve şiddetini artırdığını söylüyor.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 4

SULAR ANİDEN YÜKSELDİ

Cuma gününden bu yana doğu ve orta Nepal'in büyük bir bölümü sular altında kaldı, birçok nehrin suları aniden yükseldi ve ülkenin otoyollarında büyük hasar meydana geldi.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 5

240 MİLİMETRE YAĞMUR

Ülkenin meteroloji ajansı, Katmandu vadisinde 24 saat içinde 240 milimetre yağmur kaydedildiğini duyurdu.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 6

54 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

Raporda, bunun en az 1970 yılından bu yana başkentte kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtildi.

Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp - 7
DAHA FAZLA GÖSTER