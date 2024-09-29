Nepal'de sel felaketi: 151 ölü, 56 kayıp

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 151 kişinin yaşamını yitirdiği, 56 kişinin kayıp olduğu bildirildi.