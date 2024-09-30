Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı
Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 200 kişi öldü. Katmandu'da son yirmi yılın en şiddetli yağışlarının ardından tüm mahalleler sular altında kalırken, toprak kaymalarının otoyolları kapatması nedeniyle başkentin Nepal'in geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesildi.
ENKAZLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Nepal'in başkenti Katmandu'da arama kurtarma ekipleri, en az 200 kişinin ölümüne yol açan muson sellerinin ardından suların çekilmesiyle enkaz halindeki evlerde çalışmalara başladı.