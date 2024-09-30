Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı

BAŞKENTİN ÜLKEYLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Katmandu'da son yirmi yılın en şiddetli yağışlarının ardından tüm mahalleler sular altında kalırken, toprak kaymalarının otoyolları kapatması nedeniyle başkentin Nepal'in geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesildi.