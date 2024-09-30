Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 200 kişi öldü. Katmandu'da son yirmi yılın en şiddetli yağışlarının ardından tüm mahalleler sular altında kalırken, toprak kaymalarının otoyolları kapatması nedeniyle başkentin Nepal'in geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesildi.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 1

ENKAZLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nepal'in başkenti Katmandu'da arama kurtarma ekipleri, en az 200 kişinin ölümüne yol açan muson sellerinin ardından suların çekilmesiyle enkaz halindeki evlerde çalışmalara başladı.

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Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 2

BAŞKENTİN ÜLKEYLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Katmandu'da son yirmi yılın en şiddetli yağışlarının ardından tüm mahalleler sular altında kalırken, toprak kaymalarının otoyolları kapatması nedeniyle başkentin Nepal'in geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesildi.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 3

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rishi Ram Tiwari yaptığı açıklamada, “Son rakamlara göre 200 kişi öldü, 127 kişi yaralandı ve 26 kişi hala kayıp” dedi.

Polis yetkilileri, ölenlerden en az 35'inin Katmandu'nun güneyindeki bir otoyolda toprak kaymasının araçlara çarpması sonucu canlı canlı gömüldüğünü söyledi.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 4

İçişleri Bakanlığı, otoyollarda mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kurtarma ekipleri, Katmandu çevresinde nehir kenarındaki en kötü etkilenen mahallelerdeki çamuru temizlemek için çalışıyor. Bu mahallelerin çoğu izinsiz gecekondu yerleşimlerinden oluşuyor.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 5

Nepal ordusu 4 binden fazla kişinin kurtarıldığını, helikopterlerin, motorlu botların ve salların mahsur kalan insanları güvenli bir yere taşıdığını duyurdu.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 6

İnsani yardım kuruluşu CARE Nepal'den Nilkantha Pandey, selden etkilenenlerin çoğunun güvenli içme suyuna ve geçici barınmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 7

Nepal'de bu yıl yağmura bağlı afetlerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 8
Nepal'de selin bilançosu ağır oldu: En az 200 ölü, 127 yaralı - 9
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