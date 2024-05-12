Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı

"KİMİNİN MESLEĞİ, KİMİNİN HAYALİ"

Yirmi yılı aşkın bir süredir rehber olan ve "Everest Adam" olarak da bilinen Sherpa, 8 bin 849 metrelik zirveye ilk kez 1994 yılında ticari bir keşif gezisi için çalışırken tırmandı.

O zamandan beri neredeyse her yıl Everest'e tırmanıyor ve gezginlere rehberlik ediyor.

Sherpa geçen hafta ana kamptan Instagram hesabında "Dünyanın zirvesine yapılacak 29. ziyaret için geri dönüyoruz... Bir kişinin mesleği, başka bir kişinin hayali" paylaşımında bulundu.