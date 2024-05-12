Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı
Nepalli dağcı ve turist rehberi Kami Rita Sherpa, 29. kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünyanın en yüksek dağının zirvesine en fazla çıkan insan oldu. Geçen yıl Sherpa, başka bir rehberin tırmanma sayısına eşit olmasıyla kendi rekorunu geri almak için Everest'e iki kez tırmandı. Buna rağmen Sherpa sadece çalıştığını ve rekor kırmak gibi bir amacı olmadığını iddia ediyor. Sherpa, 8 bin 849 metrelik zirveye ilk kez 1994 yılında tırmanmıştı.
Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, 29. kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünya rekoru kırdı.
Keşif gezisinin organizatörü Mingma Sherpa, "Kami Rita bu sabah zirveye ulaştı. Everest'in zirvesine 29 kez çıkarak yeni bir rekora imza attı" diye konuştu.