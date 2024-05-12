Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı

Nepalli dağcı ve turist rehberi Kami Rita Sherpa, 29. kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünyanın en yüksek dağının zirvesine en fazla çıkan insan oldu. Geçen yıl Sherpa, başka bir rehberin tırmanma sayısına eşit olmasıyla kendi rekorunu geri almak için Everest'e iki kez tırmandı. Buna rağmen Sherpa sadece çalıştığını ve rekor kırmak gibi bir amacı olmadığını iddia ediyor. Sherpa, 8 bin 849 metrelik zirveye ilk kez 1994 yılında tırmanmıştı.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 1

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, 29. kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Keşif gezisinin organizatörü Mingma Sherpa, "Kami Rita bu sabah zirveye ulaştı. Everest'in zirvesine 29 kez çıkarak yeni bir rekora imza attı" diye konuştu.

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Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 2

"KİMİNİN MESLEĞİ, KİMİNİN HAYALİ"

Yirmi yılı aşkın bir süredir rehber olan ve "Everest Adam" olarak da bilinen Sherpa, 8 bin 849 metrelik zirveye ilk kez 1994 yılında ticari bir keşif gezisi için çalışırken tırmandı.

O zamandan beri neredeyse her yıl Everest'e tırmanıyor ve gezginlere rehberlik ediyor.

Sherpa geçen hafta ana kamptan Instagram hesabında "Dünyanın zirvesine yapılacak 29. ziyaret için geri dönüyoruz... Bir kişinin mesleği, başka bir kişinin hayali" paylaşımında bulundu.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 3

GEÇEN YIL İKİ KEZ TIRMANDI

Geçen yıl Sherpa, başka bir rehber olan Pasang Dawa Sherpa'nın tırmanma sayısına eşit olmasıyla kendi rekorunu geri almak için Everest'e iki kez tırmandı.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 4

54 yaşındaki Sherpa daha önce "sadece çalıştığını" ve rekor kırmayı planlamadığını söylemişti.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 5

Sherpa, dünyanın ikinci en yüksek dağı olan Pakistan'daki "K2" de dahil olmak üzere 8 bin metrelik diğer zorlu dağlara da tırmandı.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 6

BAHAR SEZONUNDA 414 DAĞCI TIRMANACAK

Nepal, bu yılın nisan ayından haziran başına kadar sürecek olan bahar tırmanış sezonu için 414 dağcıya Everest'e tırmanma izni verdi.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 7

Nepal, dünyanın en yüksek 10 zirvesinden sekizine ev sahipliği yapıyor ve sıcaklıkların ılık ve rüzgarların genellikle sakin olduğu bahar aylarında yüzlerce maceracıyı ağırlıyor.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 8

Geçen yıl 600'den fazla dağcı Everest'in zirvesine çıkmayı başardı ancak bu aynı zamanda kayıtlar geçen 18 ölümle dağın en ölümcül sezonuydu.

Nepalli "Everest Adam" 29. zirve rekorunu kırdı - 9
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