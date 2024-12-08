Neredeyse her yemeğin içinde var: Migren ataklarını tetikleyip boyun sertliğine neden oluyor

Çin tuzu tüketiminin migren ataklarını tetiklediği ve cilt sorunlarına neden olduğu da tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bazı uzmanlar, Çin tuzunun sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını savunurken, bazıları ise Çin tuzu tüketiminin insan sağlığı için çeşitli zararları olduğu konusunda oldukça ısrarcı.