Neredeyse her yemeğin içinde var: Migren ataklarını tetikleyip boyun sertliğine neden oluyor
Asya mutfağından dünyaya yayılan Çin tuzu, genellikle monosodyum glutamat olarak bilinen bir bileşiktir ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ancak bazı araştırmacılar, pek çok gıdanın içerisinde bulunan Çin tuzunun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini savunuyor.
Çin tuzu ile ilgili sağlık endişeleri ilk olarak 1968 yılında ortaya çıktı. Özellikle ABD'de yapılan çalışmalar, MSG olarak da bilinen Çin tuzunun terleme, göğüs ağrısı, boyun sertliği ve diğer bazı yan etkilere neden olabileceğini belirtti.