Netahyahu saldırıların devam edeceğini açıkladı: Gazze'de can kaybı 56'ya yükseldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verildiğini ve buna devam edeceklerini söyledi. 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılar da can kaybı 56'ya yükselirken 320 kişi yaralandı.

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Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 15:29

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 14'ü kadın 5'i çocuk olmak üzere 56'ya, yaralı sayısı da 320'ye yükseldi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

SİVİLLERİN KALDIĞI 9 KATLI BİNA BOMBALANDI İsrail savaş uçakları, Gazze'de sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı da bombaladı. Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

RUSYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, “Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail’in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı” dedi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 5 İsraillinin ölümüne, 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirilmesine ve operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret ettikten sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in yoğun hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde meydana gelen zarar açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in direniş gruplarına ait noktaların yanı sıra konut ve kurumsal tesisler, medya merkezleri ve yerleşim bölgelerini de tamamen veya kısmen bombaladığı belirtildi.

SALDIRILARIN NEDEN OLDUĞU ZARAR 3,5 MİLYON DOLAR Saldırılarda 500 yerleşim biriminin hedef alındığı, yaklaşık 1000 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü kaydedilirken, toplam zararın 3,5 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Saldırılarda 12 medya kuruluşuna ait ofis ve çeşitli kurumlara ait ofislerin bulunduğu iki kule ile Gazze yönetimine bağlı 52 yapının bombaların hedefi olduğu kaydedildi.

Ayrıca İsrail saldırıları nedeniyle 7 okul, elektrik ve su tesisleri ile altyapı sistemlerinde hasar oluştuğu ve zararın yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarından atılan bombalarla 50'den fazla aracın hasar gördüğü ve bu zararın da yarım milyon doları bulduğu belirtilirken, hayvan mezralarında ve tarım alanlarında da yaklaşık bir milyon dolarlık zarar oluştuğu ifade edildi.

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