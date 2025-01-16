Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesin bazı maddelerine uymadığını iddia etti. Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi. İsrail basını, kabine toplantısının ertelendiğini yazarken aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich liderliğindeki Dindar Siyonist Parti, anlaşmayı onaylaması halinde hükümetten ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek üzere Kudüs'te toplandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bazı detaylarında geri adım atmakla suçlayarak anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanmasını geciktiriyor.
Netanyahu tarafından yapılan açıklamada “Hamas son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından vazgeçiyor” denildi.
Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi.