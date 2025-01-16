Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesin bazı maddelerine uymadığını iddia etti. Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi. İsrail basını, kabine toplantısının ertelendiğini yazarken aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich liderliğindeki Dindar Siyonist Parti, anlaşmayı onaylaması halinde hükümetten ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek üzere Kudüs'te toplandı.

Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi! - 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bazı detaylarında geri adım atmakla suçlayarak anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanmasını geciktiriyor.

Netanyahu tarafından yapılan açıklamada “Hamas son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından vazgeçiyor” denildi.

Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi.

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Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi! - 2

"KABİNEYİ TOPLAMAM" TEHDİDİ

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi ise Filistinli grubun arabulucular tarafından açıklanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu bildirdi. 

İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı dün açıklanmıştı. İsrail kabinesinin bugün toplanması bekleniyordu.

Öte yandan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dindar Siyonist Parti, rehine anlaşmasını görüşmek ve anlaşmayı onaylaması halinde hükümetten ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek üzere Kudüs'teki maliye bakanlığında bir araya geldi.

Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi! - 3

ANLAŞMADA NE VAR?

Smotrich dün gece yaptığı açıklamada “Hükümette kalmamızın açık bir koşulu, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerin evlerine dönmesi öncülüğünde tüm bileşenleriyle tam zafere ulaşılana kadar büyük bir güçle, tam kapasiteyle ve yeni bir tarzda savaşa geri dönüleceğinin kesin olmasıdır” demişti.

Açıklamada Smotrich'in dün Netanyahu ile yaptığı görüşmede talep ettiği güvenceleri alamadığı belirtildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun kabineyi toplamak için Smotrich'in yanıtını beklediğini bildirdi.

Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi! - 4

Anlaşma, Hamas'ın elindeki yaklaşık 100 rehineden 33'ünün İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 1000 Filistinli mahkumla takas edilmesini içeriyor.

İsrail ayrıca Gazze'nin bir kısmındaki güçlerini geri çekecek, bölgenin büyük bölümünde yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmelerine ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaşmasına izin verecek.

Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi! - 5
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