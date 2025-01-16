Netanyahu ateşkese taş koymaya çalışıyor: Hamas'ı suçladı, "Kabineyi toplamam" dedi!

ANLAŞMADA NE VAR?

Smotrich dün gece yaptığı açıklamada “Hükümette kalmamızın açık bir koşulu, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm rehinelerin evlerine dönmesi öncülüğünde tüm bileşenleriyle tam zafere ulaşılana kadar büyük bir güçle, tam kapasiteyle ve yeni bir tarzda savaşa geri dönüleceğinin kesin olmasıdır” demişti.

Açıklamada Smotrich'in dün Netanyahu ile yaptığı görüşmede talep ettiği güvenceleri alamadığı belirtildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun kabineyi toplamak için Smotrich'in yanıtını beklediğini bildirdi.