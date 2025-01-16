Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak?
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde tarafların uzlaştığı açıklanmasına rağmen anlaşmayı onaylamaktan kaçınıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesin bazı maddelerine uymadığını iddia ederek, Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi. Netanyahu'nun hükümetin dağılması endişeyle anlaşmayı onaylamaktan kaçındığı öne sürülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise anlaşma kabinede kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. İsrail medyasına göre güvenlik kabinesi ateşkesi oylamak için bugün toplanacak.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığını duyurmasına rağmen Netanyahu, anlaşma için bir araya gelecek daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak erteledi.