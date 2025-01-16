Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde tarafların uzlaştığı açıklanmasına rağmen anlaşmayı onaylamaktan kaçınıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesin bazı maddelerine uymadığını iddia ederek, Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi. Netanyahu'nun hükümetin dağılması endişeyle anlaşmayı onaylamaktan kaçındığı öne sürülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise anlaşma kabinede kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. İsrail medyasına göre güvenlik kabinesi ateşkesi oylamak için bugün toplanacak.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığını duyurmasına rağmen Netanyahu, anlaşma için bir araya gelecek daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak erteledi. 

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 2

Netanyahu tarafından yapılan açıklamada “Hamas son dakika tavizleri koparmak amacıyla arabulucular ve İsrail ile varılan anlaşmanın bazı kısımlarından vazgeçiyor” denildi.

Netanyahu, arabulucuların Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını söyledi.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 3

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi ise Filistinli grubun arabulucular tarafından açıklanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu bildirdi. 

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 4

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail müzakere heyetinin Gazze'deki ateşkes ve esir takası üzerindeki ihtilafları Doha’da hala görüştüğü aktarılırken, serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri ve bazı detaylar üzerinde ihtilaf olduğu belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın detayları üzerine müzakereleri sürdüren İsrail heyetinin ülkeye dönmesini beklediği yönündeki kulis bilgisi İsrail basınına yansıdı. Aynı şekilde, anlaşmaya gidilmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit eden aşırı sağcı koalisyon ortaklarını Netanyahu'nun ikna etmeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 5

HÜKÜMETİN DAĞILMASI ENDİŞESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, üzerinde uzlaşıldığı duyurulan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına doğrudan karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in baskısı altında olduğu biliniyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm partilerinin hükümetten çekilmesi konusunda Netanyahu'nun taşıdığı endişe karşısında bir gecikmenin anlaşmaya ilişkin İsrail'in resmi onayını ertelediği de basına yansıdı.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 6

Ayrıca Kanal 12 televizyonunun İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ise anlaşmanın oylanacağı güvenlik kabinesi toplantısının aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in muhalefeti nedeniyle "gergin geçmesinin beklendiği" aktarıldı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

Ancak aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi bugün yaptığı açıklamada, Hamas’la anlaşmanın ilk aşaması için "koşullu" yeşil ışık yaktı. Aşırı sağcı parti, ateşkeste birinci aşama, karşılıklı esir takaslarının tamamlanmasının ardından "Hamas'ın yok edilmesi hedefiyle" Gazze'ye yeniden saldırıların başlamasını "hükümette kalması için" şartları arasında saydı.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 7

BEN GVİR KOALİSYONDAN AYRILACAĞINI AÇIKLADI

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese günler kala henüz anlaşmayı onaylamazken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkese karşı çıktığına dair açıklamada bulundu.

Ben Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde partisi Otzma Yehudit'tin koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

Ben Gvir, anlaşma ile serbest bırakılacak olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail için bir tehdit olduğunu öne sürerek, anlaşmanın Gazze'de tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasını hemen sağlamadığını söyledi.

Ben Gvir, hükümetin ateşkesin ardından saldırılarına devam etmesi halinde partisinin hükümete yeniden katılmayı teklif edeceğini söyledi.

Ben Gvir, daha önce aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i anlaşmayı protesto etmek üzere istifa etmeye çağırmıştı.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 8

"SAĞCI HÜKÜMETİ KİM DÜŞÜRÜRSE BİR HAİN OLARAK HATIRLANACAK"

Likud Partisinden, Ben-Gvir'in hükümetten çekilme tehdidine karşı yapılan açıklamada, "Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Likud Partisi, "anlaşmanın İsrail'in Amerikan garantileri altında savaşmaya geri dönmesini ve ihtiyaç duyduğu silahları almasını sağlayacağını" savundu.

Anlaşmayla serbest bırakılacak canlı rehine sayısının en üst rakama çıkacağı ve İsrail'in Philadelphi Koridoru ile tüm Gazze Şeridi'ni çevreleyen güvenlik tamponunda "tam kontrolü sürdürmesine olanak tanıyacağı" iddia edildi.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 9

DAHA ÖNCE DE ENGELLEMİŞTİ

İsrail hükümetinden daha önce müzakerelerde anlaşmazlık konusu olan Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin sürdürülmesine ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in hakimiyetinin sona ermesi talebinden Hamas'ın son anda vazgeçtiğini öne sürerek bu konuda müzakerelerin devam edeceğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında çekilmeyeceği yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan kalacağı açıklamasının "sehven" yapıldığını iddia ederek, beyanını geri çekti.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 10

PHİLADELPHİ KORİDORU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eylül 2024'te ateşkese giden müzakereler sırasında İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki hakimiyetini anlaşma için ön şart olarak sunmuştu.

Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini savunan Netanyahu, İsrail'in ulusal güvenliğinin buna bağlı olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu, bu dönemde gerek İsrail kamuoyunda gerekse uluslararası arenada Philadelphi Koridoru üzerindeki anlaşmazlığı ileri sürerek ateşkes müzakerelerini baltalamakla suçlanmıştı.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Philadelphi Koridoru'nun işgalinin ardından Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı, Refah Sınır Kapısı bugüne kadar kapalı.

Refah'ın kapanmasıyla Gazze'ye giren yardımların oranının düştüğü verilere yansıyor. Ayrıca, yurt dışında tedavi edilmesi gereken Gazze'deki Filistinli ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması engelleniyor.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 11

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

İsrail medyasına göre güvenlik kabinesi ateşkesi oylamak için bu sabah toplanacak.

Netanyahu ateşkesi uygulayacak mı? Kabine ne zaman toplanacak? - 12
DAHA FAZLA GÖSTER