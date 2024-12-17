Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede: Çözüm bulunana kadar buradan ayrılmayız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gitti. Netanyahu burada yaptığı açıklamada İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar tampon bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gittiği bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi.