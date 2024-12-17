Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede: Çözüm bulunana kadar buradan ayrılmayız

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği kaydedildi.

Netanyahu burada yaptığı açıklamada "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar tampon bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.