Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum)
Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 600'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 2751. İsrail yalnızca dün gece Gazze'de 500'e yakın noktayı vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi.
Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.