Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum)

Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 600'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 2751. İsrail yalnızca dün gece Gazze'de 500'e yakın noktayı vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 1

Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 2

Hayatını kaybedenler arasında aralarında pek çok farklı ülke vatandaşı da bulunuyor. Hamas'ın saldırısı sonucu 9 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği belitiliyor.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 3

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı adı verilen operasyona a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde militanların roketleri yüklediği ve ardından telefonla harekat merkezindeki operatörleri bilgilendirdiğine yönelik anlar yer alıyor. Operatörlerin daha önceden belirlenen koordinatlara göre roketleri hedeflediği ve saldırıların bu şekilde yapıldığı iddia ediliyor.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 4

Hamas'ın saldırılarında en büyük can kaybının yaşandığı nokta Gazze yakınlarındaki bir müzik festivali alanıydı. Gelen bilgilere göre sadece burada hayatını kaybedenlerin sayısı 260.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 5

Ortaya çıkan amatör kamera kayıtlarında festivaldekilere yönelik saldırıya Hamas militanlarının motorlu paraşütlerle geldiği görülüyor. 

Eğlenmek için toplanan onlarca genç saldırı başladıktan sonra can havliyle kaçıyor. 

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 6

Hamas militanları en az 260 kişiyi öldürdükten sonra bazı gençleri de rehin aldı. Festivalin düzenlendiği alanın havadan çekilmiş videosu saldırının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 7

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da hız kesmeden sürüyor. 500'e yakın nokta hedef alındı. Vurulan hedeflerin bazılarının Hamas'ın ve İslami Cihad'ın komuta merkezleri olduğu açıklandı.  İsrail ordusundan çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 8

Netanyahu yönetimini en çok endişelendiren konuların başında Hamas'ın operasyonu sonrası rehin aldığı sivil ve askerler geliyor. Hamas elindeki rehinelere ilişkin bazı görüntüler paylaştı. Esir düşen kadınlar olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerdekiler depo benzeri bir alanda tutulurken dışardan patlama sesleri duyuluyor.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 9

İsrail Başbakanı Netanyahu, son yaptığı açıklamada "İsrail, Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıtla Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 10

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e desteğin bir göstergesi olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Akdeniz'in doğusuna gitmesi için talimat verdi.

Netanyahu: İsrail'in yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek (İsrail-Hamas çatışmasında son durum) - 11

Hamas ise ABD'nin açıklamasını kınayarak, bu adımın "Filistin halkına yönelik saldırıya fiili katılım" olduğunu belirtti.

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