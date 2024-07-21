Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

Biden ve bazı İsrailli bakanlar Katar, Mısır ve ABD arabulucuları aracılığıyla müzakere edilecek bir ateşkes anlaşmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Mayıs ayında ana hatları çizilen plan, bazı İsrailli rehinelerin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle takas edileceği altı haftalık bir ateşkes öneriyor.