Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozması yönünde yoğun baskılara karşı mücadele ederken bu hafta ABD Kongresi'nde dönüm noktası niteliğinde bir konuşma yapacak. Netanyahu yaptığı açıklamada, “bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunacağım” diye konuştu. Dikkatler Netanyahu'nun Donald Trump ya da Cumhuriyetçi başkan adayına yakın bir isimle görüşüp görüşmeyeceğine odaklanacak.
EN ÇOK KONUŞAN YABANCI LİDER
İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olarak üç kez konuşma yapan İngiliz Winston Churchill'i geride bırakacak.