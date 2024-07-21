Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozması yönünde yoğun baskılara karşı mücadele ederken bu hafta ABD Kongresi'nde dönüm noktası niteliğinde bir konuşma yapacak. Netanyahu yaptığı açıklamada, “bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunacağım” diye konuştu. Dikkatler Netanyahu'nun Donald Trump ya da Cumhuriyetçi başkan adayına yakın bir isimle görüşüp görüşmeyeceğine odaklanacak.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 1

EN ÇOK KONUŞAN YABANCI LİDER

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olarak üç kez konuşma yapan İngiliz Winston Churchill'i geride bırakacak.

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Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 2

SALI GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana süren Gazze savaşı, İsrail ile başlıca askeri ve diplomatik destekçisi ABD arasında endişe verici bir gerilim yarattı.

Netanyahu'nun ofisi, salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini açıkladı.

Washington, Gazze Şeridi'nde artan sivil kayıpların tepkisinden korkarken, Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin ailelerinin İsrail'deki protestoları da Netanyahu için başlıca baskı kaynağı.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 3

DEMOKRATLARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

ABD'li Cumhuriyetçiler Netanyahu'nun Kongre'ye hitap etmesi için baskı yaparken, Netanyahu Demokratlar arasındaki desteğini kaybetti.

Bir Yahudi senatör, Hawaii'den Demokrat Brian Schatz, konuşmayı boykot edeceğini açıkladı ve “bölgeye barış getirmek için hiçbir şey yapmayacak siyasi retoriği” dinlemeyeceğini söyledi.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 4

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Netanyahu Kongre'ye tekrar davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada “bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunacağım” ifadelerini kullandı.

Dikkatler Netanyahu'nun Donald Trump ya da Cumhuriyetçi başkan adayına yakın bir isimle görüşüp görüşmeyeceğine odaklanacak.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 5

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

Biden ve bazı İsrailli bakanlar Katar, Mısır ve ABD arabulucuları aracılığıyla müzakere edilecek bir ateşkes anlaşmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Mayıs ayında ana hatları çizilen plan, bazı İsrailli rehinelerin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle takas edileceği altı haftalık bir ateşkes öneriyor.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 6

"BİTİŞ ÇİZGİSİ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü yaptığı açıklamada müzakerecilerin “10 yard çizgisinin içinde olduklarını ve kale çizgisine doğru ilerlediklerini” söyledi.

Hamas, Netanyahu'yu anlaşmayı engellemeye çalışmakla suçlarken Blinken, Netanyahu Washington'dayken anlaşmayı “bitiş çizgisine getirmek” istediğini söyledi.

Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak - 7

"ÇİFT YÖNLÜ BASKI"

İsrail son haftalarda Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Netanyahu rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının ancak askeri baskıyla mümkün olabileceğinde ısrar ediyor. 

Netanyahu, Gazze'deki birliklere yaptığı açıklamada “Bu çifte baskı anlaşmayı geciktirmiyor, ilerletiyor” dedi.

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