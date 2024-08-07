Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda?

İsrail ordusundan kimliğinin paylaşılmamasını isteyen üst düzey bir askeri yetkiliyse savaşın "sonsuza dek süremeyeceğini" ifade ederek, "Hamas'ın kafasını çıkardığı her yere gireceğiz. Bu pinpon maçı sonsuza kadar sürebilir mi? Hayır. Toplumumuz bunu kaldıramaz. Bu uluslararası toplum için de geçerli" diye konuştu.