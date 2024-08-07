Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda?

İsrail'in "zaferin yakın olduğunu" söylemesine rağmen Gazze savaşına dair veriler durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Zafer yakın" demişti. ABD merkezli kuruluşlar tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'ndeki son durumunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında derlenen verilere bakıldığında, İsrail ordusu ufukta göründüğünü iddia ettikleri bir zaferden oldukça uzak...

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 1

VERİLER İSRAİL'İ YALANLIYOR

Amerikan medya kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "zaferin yakın olduğunu" iddia etmesine rağmen Gazze savaşına dair verilerin aksini gösterdiğini yazıyor.

İsrail, Hamas'a ağır bir darbe vurdu: üst düzey isimleri öldürüldü ve devam eden saldırılar savaştaki gücünün zayıflamasına neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 2

Washington merkezli düşünce kuruluşları Amerikan Girişimcilik Enstitüsü ve Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada elde edilen veriler, durumun böyle olmadığını ortaya koyuyor.

Hamas'ın temmuz ayına kadarki faaliyetlerini kapsayan araştırma, grubun sahadaki azalan kaynakları etkili bir şekilde kullandığını gösteriyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 3

HAMAS TABURLARI KİLİT BÖLGELERDE

Yeni analizlere göre, birkaç birim, İsrail ordusunun yoğun bombardıman ile temizlediği kilit bölgelere geri döndü ve saflarını yenilemek için umutsuz bir çabayla taburlarının kalıntılarını kurtardı.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 4

CNN tarafından hazırlanan rapordaki adli analizler, Hamas birimlerinin statüsünü tanımlamak için ABD ordusunun verilerini kullanıyor.

Bu veriler İsrail ordusu tarafından açıklananlardan farklı.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 5

24 TABURDAN 3'Ü ETKİSİZ HALDE

İsrail ordusuna göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nde toplamda 24 taburu var.

Araştırmada, 1 Temmuz itibarıyla bu taburlardan sadece üçünün "etkisiz hale getirildiği" belirtiliyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 6

8 TABUR TAM KAPASİTE ÇATIŞABİLİR

Kalan 21 taburun içindeki 13 taburun düzensiz ve geniş etki yaratamayacak saldırılar düzenleyebilecek kapasiteye sahip olduğuna, diğer 8 taburunsa İsrail askerleriyle tam kapasite çatışma gücünü koruduğuna dikkat çekiliyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 7

İSRAİLLİ REHİNELER NEREDE?

İsrail askeri kaynaklarına ve analizlere göre, Gazze'nin merkezindeki taburlar şeritteki en az hasar gören taburları oluşturuyor.

İsrail kaynakları, bu taburlarla yeterince "ilgilenmediklerini" çünkü çok sayıda İsrailli rehine tuttuklarına inanıldığını söylüyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 8

HAMAS, GAZZE'NİN KUZEYİNDE KONUŞLANIYOR

Araştırmada özellikle Gazze'nin kuzeyiyle merkezindeki Hamas taburlarına odaklanıldı. Buradaki 16 taburdan 7'sinin son 6 ay içinde en az bir kez eski gücünü toplamayı başardığı belirtildi.

Kapasitesini geri kazanabilen taburların hepsi Gazze'nin kuzeyinde konuşlanmış durumda.

Gazze'nin güneyindeki 8 Hamas taburuyla ilgili yeterli veri toplanamadığı için araştırmaya dahil edilmedi.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 9

Diğer yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, bulguların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek "Hamas birliklerinin çoğu dağıtıldı" diyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 10

"HAMAS'I CANLANDIRAN İSRAİL"

ABD askeri uzmanları, İsrail'in ağır bombardımanla savaşı sürdürmesinin ve savaş sonrası bir planın olmamasının Hamas'ın yeniden canlanmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 11

ABD ordusundan emekli Albay Peter Mansoor, "Hamas taburları büyük ölçüde yok edilmiş olsaydı, İsrail güçleri savaşı sürdürmezdi" yorumunda bulundu.

Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda? - 12

İsrail ordusundan kimliğinin paylaşılmamasını isteyen üst düzey bir askeri yetkiliyse savaşın "sonsuza dek süremeyeceğini" ifade ederek, "Hamas'ın kafasını çıkardığı her yere gireceğiz. Bu pinpon maçı sonsuza kadar sürebilir mi? Hayır. Toplumumuz bunu kaldıramaz. Bu uluslararası toplum için de geçerli" diye konuştu.

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