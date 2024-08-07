Netanyahu "zafer yakın" diyor ancak veriler tersini söylüyor: Hamas ne durumda?
İsrail'in "zaferin yakın olduğunu" söylemesine rağmen Gazze savaşına dair veriler durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Zafer yakın" demişti. ABD merkezli kuruluşlar tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'ndeki son durumunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında derlenen verilere bakıldığında, İsrail ordusu ufukta göründüğünü iddia ettikleri bir zaferden oldukça uzak...
VERİLER İSRAİL'İ YALANLIYOR
Amerikan medya kuruluşu CNN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "zaferin yakın olduğunu" iddia etmesine rağmen Gazze savaşına dair verilerin aksini gösterdiğini yazıyor.
İsrail, Hamas'a ağır bir darbe vurdu: üst düzey isimleri öldürüldü ve devam eden saldırılar savaştaki gücünün zayıflamasına neden oldu.