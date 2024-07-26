Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlık yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a görev süresince yaptıkları için Beyaz Saray'da bizzat teşekkür etti. Netanyahu, 40 yıldır tanıştıklarını vurgulayarak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun teşekkür konuşmasında Başkan Biden'ı "siyonist" olarak tanımlaması dikkat çekti.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 1

NETANYAHU'DAN ŞAHSİ TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki lider Washington'daki Oval Ofis'te bir araya geldiğinde ABD Başkanı Joe Biden'a Yahudi devletine verdiği yarım asırlık destekten dolayı şahsen teşekkür etti.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 2

"40 YILDIR TANIŞIYORUZ"

Netanyahu, Oval Ofis'te onlarca gazetecinin etrafında Biden'a, "Birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz ve sen Golda Meir'den bu yana başa geçen her İsrail başbakanını 50 yıldır tanıyorsun" dedi.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 3

"İSRAİLLİ SİYONİSTTEN AMERİKALI SİYONİSTE"

İsrail lideri Biden'ın görev süresine vurgu yaparak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Yapacağımız görüşmeyi ve önümüzdeki aylarda kritik konularda sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 4

YARIŞTAN ÇEKİLDİKTEN SONRA İLK NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından ağırladığı ilk yabancı lider ve hatta ilk ziyaretçilerden biri oldu.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 5

"SENİ SEVİYORUM AMA SÖYLEDİKLERİNE KATILMIYORUM"

Netanyahu ile Biden, 40 yılı aşkın süredir tanışıyor.

İki lider, Netanyau'nun İsrail Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde tanışmıştı.

Biden, bir keresinde Netanyahu'ya bir fotoğraf vermiş ve arkasına "Bibi seni seviyorum ama söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum" yazmıştı.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 6

İKİ YILDIR BEYAZ SARAY'DA AĞIRLANMADI

İki liderin aralarındaki siyasi anlaşmazlıklar son iki yıla damgasını vurdu. Biden önceki iki yıl boyunca Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmeyi reddetti.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 7

EN BÜYÜK DESTEKÇİ

Netanyahu, iki yıllık aranın ardından çarşamba günü gerçekleşen Kongre ortak oturumuna hitap etmeye davet edildikten sonra Beyaz Saray'da kabul edildi.

Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden beri Netanyahu'nun en büyük destekçisi konumunda.

Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler" - 8
DAHA FAZLA GÖSTER