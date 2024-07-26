Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler"

"İSRAİLLİ SİYONİSTTEN AMERİKALI SİYONİSTE"

İsrail lideri Biden'ın görev süresine vurgu yaparak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Yapacağımız görüşmeyi ve önümüzdeki aylarda kritik konularda sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.