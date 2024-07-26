Netanyahu'dan Biden'a: "Bir siyonistten diğerine, 50 yıllık dostluk için teşekkürler"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlık yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a görev süresince yaptıkları için Beyaz Saray'da bizzat teşekkür etti. Netanyahu, 40 yıldır tanıştıklarını vurgulayarak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun teşekkür konuşmasında Başkan Biden'ı "siyonist" olarak tanımlaması dikkat çekti.
NETANYAHU'DAN ŞAHSİ TEŞEKKÜR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki lider Washington'daki Oval Ofis'te bir araya geldiğinde ABD Başkanı Joe Biden'a Yahudi devletine verdiği yarım asırlık destekten dolayı şahsen teşekkür etti.