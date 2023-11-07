Netanyahu'dan işgal sinyali | Gazze'de can kaybı 10 bini aştı

GAZZE'Yİ İŞGAL SİNYALİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir kez daha "Hamas rehineleri bırakmadan ateşkes olmayacak" dedi.

ABC kanalına konuşan Netanyahu, savaş bittikten sonra Gazze'yi kimin yöneteceği sorusunu yanıtladı. İsrail Başbakanı, "İsrail'in belirsiz bir süre için Gazze'deki genel güvenlik sorumluluğunu üstleneceğini düşünüyorum çünkü güvenliğin bizde olmadığında neler yaşandığını gördük" ifadeleriyle yanıtladı.

İsrail 1967 yılında Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. İsrail ordusu 2005 yılına kadar Gazze'de kontrol sahibiydi. Tel Aviv yönetimi 2005 yılında Gazze'den çekilme kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, "genel ateşkesin şu aşamada uygun olmadığı" görüşünü sürdürdüğü belirtildi.

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