Netanyahu'dan işgal sinyali | Gazze'de can kaybı 10 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32. güne girildi. Başbakan Benyamin Netanyahu, bir kez daha ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek "Rehineler bırakılmadan ateşkes olmayacak" dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'yi yeniden işgal edeceğine dair mesajlar verdi. Savunma Bakanı Yoav Galant da kara birliklerinin yeni planlarına onay verdi. İsrail, ordusu ise gece boyunca Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 2. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.