Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı?
İsrail-Lübnan sınırında gerilim artarak tırmanmaya devam ediyor. İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı. O toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu söylediği öne sürüldü. Hizbullah liderleri ise savaşın genişlemesi ihtimaline karşı uyardı.
REHİNE AİLELERİNİN "LÜBNAN OPERASYONU" KORKUSU
İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan rehine aileleri, İsrail'in Lübnan'a geniş çaplı operasyon başlatması ihtimaline karşı tedirgin.
Aileler İsrail'in olası bir Lübnan operasyonunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehineleri feda etmek anlamına geldiği görüşünde.