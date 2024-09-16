Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı?

YÜZ BİNLER YERİNDEN EDİLECEK

Naim Kasım, "İsrail bir savaş başlatırsa, karşılık vereceğiz ve her iki tarafta da büyük kayıplar olacak. Eğer böyle bir savaşın 100 bin yerinden edilmiş insanın evlerine dönmesini sağlayacağını düşünüyorlarsa... Bu uyarıyı yapıyoruz -yüz binlerce daha yerinden edilmiş insanla başa çıkmaya hazır olun." diye konuştu.