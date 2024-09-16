Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı?

İsrail-Lübnan sınırında gerilim artarak tırmanmaya devam ediyor. İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı. O toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu söylediği öne sürüldü. Hizbullah liderleri ise savaşın genişlemesi ihtimaline karşı uyardı.

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 1

REHİNE AİLELERİNİN "LÜBNAN OPERASYONU" KORKUSU

İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan rehine aileleri, İsrail'in Lübnan'a geniş çaplı operasyon başlatması ihtimaline karşı tedirgin.

Aileler İsrail'in olası bir Lübnan operasyonunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehineleri feda etmek anlamına geldiği görüşünde.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 2

İSRAİL ORDUSU OPERASYON HAZIRLIĞINDA

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı operasyon hazırlığı görüşüldü.

Netanyahu'nun "yakın gelecekte" Hizbullah'a büyük bir saldırı başlatmayı planladığı ancak henüz tarih belirlemediği öne sürüldü.

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 3

İSRAİLLİ SİYASETÇİLERDEN ÇAĞRI

İsrailli siyasetçiler, İsrail-Lübnan sınırında devam eden misilleme saldırılarının ardından Hizbullah'a karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 4

HİZBULLAH LİDERİ UYARDI

Hizbullah liderlerinden Naim Kasım, İsrail'i tam ölçekli bir savaş başlarsa "her iki tarafta da büyük kayıplara" yol açacağı ve ülkenin kuzeyinde yüz binlerce İsraillinin daha yerinden edileceği konusunda uyardı.

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 5

SINIRDA DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR

Hizbullah ve İsrail ordusu, İsrail'in Ekim ayında Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını başlatmasından bu yana İsrail-Lübnan sınırında neredeyse her gün çatışıyor.

Netanyahu'dan operasyon kararı: İsrail Lübnan'ı vuracak mı? - 6

YÜZ BİNLER YERİNDEN EDİLECEK

Naim Kasım, "İsrail bir savaş başlatırsa, karşılık vereceğiz ve her iki tarafta da büyük kayıplar olacak. Eğer böyle bir savaşın 100 bin yerinden edilmiş insanın evlerine dönmesini sağlayacağını düşünüyorlarsa... Bu uyarıyı yapıyoruz -yüz binlerce daha yerinden edilmiş insanla başa çıkmaya hazır olun." diye konuştu.

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