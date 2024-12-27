Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında
Netanyahu ailesinin hukuki sorunları bir süredir devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık'ta yolsuzluk iddiları nedeniyle hakim karşısına çıktı. Son olarak İsrail Başsavcısı, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da siyasi taciz uyguladığından şüphelenerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sara Netanyahu'nun iktidardaki kocası için yardımcısıyla iş birliği yaptığını gösteren WhatsApp mesajları ortaya çıkarıldı.
İSRAİL BAŞSAVCISI'NDAN TALİMAT
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşinin siyasi muhalifleri taciz ettiği ve İsrail liderinin yolsuzluk davasında tanık olduğu şüphesiyle soruşturulması talimatı verdi.