Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında

Netanyahu ailesinin hukuki sorunları bir süredir devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık'ta yolsuzluk iddiları nedeniyle hakim karşısına çıktı. Son olarak İsrail Başsavcısı, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da siyasi taciz uyguladığından şüphelenerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sara Netanyahu'nun iktidardaki kocası için yardımcısıyla iş birliği yaptığını gösteren WhatsApp mesajları ortaya çıkarıldı.

Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 1

İSRAİL BAŞSAVCISI'NDAN TALİMAT

İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşinin siyasi muhalifleri taciz ettiği ve İsrail liderinin yolsuzluk davasında tanık olduğu şüphesiyle soruşturulması talimatı verdi.

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Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 2

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, Sara Netanyahu'nun eski yardımcısına siyasi muhaliflere karşı protestolar düzenlemesi ve davadaki kilit tanıklardan Hadas Klein'ı sindirmesi talimatı verdiği çok sayıda WhatsApp mesajı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma raporunda, Sara Netanyahu ile geçen yıl kanserden ölen eski başbakan yardımcısı Hanni Bleiweiss arasındaki yazışmalara yer verildi.

Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 3

YARDIMCISINA TALİMAT VERMİŞ

Mesajlarda Sara Netanyahu'nun, Bleiweiss aracılığıyla polisi hükümet karşıtı göstericilere şiddetle müdahale etmeye teşvik ettiği ve kocasının muhaliflerine karşı protestolar düzenlemesi talimatını verdiği belirtildi.

Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 4

HASTA YARDIMCISINA KÖTÜ DAVRANDI

Rapora göre Bleiweiss, onlarca yıldır Netanyahu'nun sadık yardımcısıydı. Ancak hasta olduğu sırada Sara Netanyahu'nun ona kötü davrandığı ileri sürüldü.

Sara Netanyahu daha önce de kişisel personeline karşı kötü muamelede bulunmakla suçlanmıştı.

Bu durum, aşırı harcama ve kamu parasını kendi abartılı kişisel zevkleri için kullanma suçlamalarıyla birlikte, ona sıradan İsraillilerle iletişimsiz biri imajı kazandırdı.

2019 yılında devlet kaynaklarını kötüye kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 5

NETANYAHU DA KARISINI SAVUNDU

Perşembe günü yayınlanan bir videoda Binyamin Netanyahu, eşinin yaptığı çok sayıdaki iyilik ve hayırseverliği sıraladı ve raporu "yalan" olarak niteledi.

Bu, Netanyahu ailesinin, başbakanın devam eden yolsuzluk davasıyla öne çıkan uzun bir dizi hukuki sorununun sonuncusu.

Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında - 6

NETANYAHU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Netanyahu, güçlü medya patronları ve zengin iş ortaklarıyla çıkar alışverişinde bulunduğu iddiasıyla dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almakla suçlanıyor.

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