Netanyahu'dan sonra karısı da soruşturma altında

NETANYAHU DA KARISINI SAVUNDU

Perşembe günü yayınlanan bir videoda Binyamin Netanyahu, eşinin yaptığı çok sayıdaki iyilik ve hayırseverliği sıraladı ve raporu "yalan" olarak niteledi.

Bu, Netanyahu ailesinin, başbakanın devam eden yolsuzluk davasıyla öne çıkan uzun bir dizi hukuki sorununun sonuncusu.