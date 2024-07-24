Netanyahu'nun ABD başkanları ile çalkantılı geçmişi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu hafta Kongre'de konuşmak üzere Washington'a gitti. İsrail, ABD'nin önemli bir müttefiklerinden biri olmasına rağmen Netanyahu, tarih boyunca birden fazla ABD başkanına açıkça meydan okudu. ABD Kongre'sindeki konuşmasından önce Netanyahu'nun ABD başkanlarıyla yaşadığı en önemli çatışmalara bir göz atalım...
"VAZGEÇİLMEZ VE GÜÇLÜ MÜTTEFİK"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Kongre'nin ortak toplantısına hitap etmek üzere ABD'ye gitti.
Netanyahu, İsrail'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bir sonraki başkanı olarak kimi seçerse seçsin, İsrail, Amerika'nın Ortadoğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edecektir" dedi.