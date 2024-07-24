Netanyahu'nun ABD başkanları ile çalkantılı geçmişi

MART 2024: BİR "İSA'YA GELİN" TOPLANTISI

İsrail'in sadık bir destekçisi olan Biden, Netanyahu'yu kırk yıldır tanıyor ve uzun ama karmaşık bir dostluk sürdürüyor.

Biden, Gazze'deki artan sivil kayıpları nedeniyle Demokratların İsrail'e silah vermeyi bırakması yönündeki baskısıyla desteği dengelemeye çalıştı.

Biden'ın politikacılara, "Ona söyledim, Bibi... sen ve ben 'İsa'ya gel' toplantısı yapacağız" dediği kaydedildi.

Netanyahu daha sonra, "Eğer bu yürekten bir sohbet anlamına geliyorsa, Joe Biden'ı tanıdığım 40 yıl boyunca ve savaş başladığından bu yana geçen 12 veya 13 sohbette bunu birçok kez yaşadık" dedi.