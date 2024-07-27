Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürerken gerçekleşti. Müzakereler, Gazze'de savaş sonrası planı ve ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durma noktasına geldi. Peki Netanyahu'nun ABD ziyareti süren müzakereleri nasıl etkileyecek?
UFUKTA ANLAŞMA YOK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti, İsrail-Hamas savaşını sona erdirme ve rehine takası müzakerelerinin ilerlediği bir dönemde gerçekleşti. Ancak ufukta bir anlaşma görünmüyor.