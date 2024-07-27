Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürerken gerçekleşti. Müzakereler, Gazze'de savaş sonrası planı ve ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durma noktasına geldi. Peki Netanyahu'nun ABD ziyareti süren müzakereleri nasıl etkileyecek?

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 1

UFUKTA ANLAŞMA YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti, İsrail-Hamas savaşını sona erdirme ve rehine takası müzakerelerinin ilerlediği bir dönemde gerçekleşti. Ancak ufukta bir anlaşma görünmüyor.

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Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 2

Arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD, İsrail ve Hamas'ı, savaşı durduracak ve rehineleri serbest bırakacak aşamalı bir ateşkes anlaşmasına doğru itmeye devam ediyor.

Müzakereler, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi ve ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durma noktasına geldi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 3

TAM ZAFER YEMİNİ

Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması sırasında, Gazze'de "tam zafer" yemini etmesi, görüşmelerin hassas olduğu bir zamanda Hamas ile gerginliği alevlendirme riski taşıyor.

Ancak İsrail lideri, aynı zamanda ateşkes çabalarına katılması için artan ABD baskısı altında.

Eleştirmenler, Netanyahu'nun müzakereler sırasında oyalandığını ve böylece savaşı kendi siyasi çıkarı için uzattığını iddia ediyor.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 4

GÖRÜŞMELER NASIL ETKİLENECEK?

Peki Netanyahu'nun ABD ziyareti müzakereleri nasıl etkileyecek?

Ziyareti sırasında Netanyahu, ateşkes görüşmelerinden kamuoyunda bahsetmekten kaçındı.

Bu durum, İsrail'deki rehine ailelerini kızdırıyor ve onların durumlarının görmezden gelindiğini düşünmelerine neden oluyor.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 5

REHİNE ANLAŞMASI SALLANTIDA

Geriye kalan 110 rehineyi eve getirecek bir anlaşma için iç baskı yüksek.

Ancak Netanyahu ayrıca aşırı sağcı hükümet ortaklarından savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmaya karşı muhalefetle karşı karşıya.

Netanyahu, çarşamba günü Kongre'ye yaptığı konuşmada rehinelerden pek söz etmedi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 6

ABD'DEN YÜZ YÜZE BASKI

Ziyaret, Netanyahu'nun kritik askeri desteğine güvendiği en önemli müttefikinden yüz yüze baskı görmesine yol açtı.

Hem Başkan Joe Biden hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, perşembe günü Washington'da Netanyahu ile yaptıkları görüşmelerde, rehine anlaşmasındaki boşlukları kapatmaya öncelik vereceklerini söyledi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 7

"MÜZAKERELERDE KASITLI GECİKME"

İsrail gazetesi Haaretz'de köşe yazarı Amos Harel, "Koalisyonu aşırı sağ partilerle yaşadığı gerginlik nedeniyle sallanırken, Netanyahu rehinelerin serbest bırakılması için yapılacak müzakereleri kasıtlı olarak geciktiriyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 8

HAMAS'LA GERGİNLİĞİ KÖRÜKLEDİ

Netanyahu'nun ziyareti ve Kongre'deki konuşması, müzakerecilerin masada olduğu bir dönemde Hamas'la gerginliği artırdı.

Hamas, Netanyahu'nun ABD'deki varlığına sert tepki göstererek, rehineleri geri verme yemininin samimiyetsiz olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek? - 9

"TÜM ÇABALARI NETANYAHU ENGELLEDİ"

Konuşmanın ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Savaşı sona erdirmeyi ve esir takası anlaşması yapmayı amaçlayan tüm çabaları engelleyen oydu" denildi.

Hamas sözcüsü Cihad Taha, Netanyahu'nun Kongre'de ayakta alkışlandığı ziyaretin, İsrail'in müzakere pozisyonunu etkileyecek kadar baskı yaratacağına inanmadıklarını söyledi.

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