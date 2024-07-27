Netanyahu'nun ABD ziyareti ateşkes çabalarını nasıl etkileyecek?

TAM ZAFER YEMİNİ

Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması sırasında, Gazze'de "tam zafer" yemini etmesi, görüşmelerin hassas olduğu bir zamanda Hamas ile gerginliği alevlendirme riski taşıyor.

Ancak İsrail lideri, aynı zamanda ateşkes çabalarına katılması için artan ABD baskısı altında.

Eleştirmenler, Netanyahu'nun müzakereler sırasında oyalandığını ve böylece savaşı kendi siyasi çıkarı için uzattığını iddia ediyor.