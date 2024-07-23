Netanyahu'nun ABD ziyareti: Biden'ın çekilmesi ateşkes ihtimalini zayıflattı mı?

Bu yeni durumla birlikte İsrail, Orta Doğu ve tüm dış ilişkilerin artık önemini kaybetmiş olduğuna işaret eden Barsky, bu meselelerin Biden dahil hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuma gerilediğini aktardı.

Barsky, Biden'ın görevi teslim edeceği süreye kadar öncelikli belki de tek meselesinin başkanlık seçiminde kim aday gösterilirse gösterilsin seçim kampanyasını demokratlar için en iyi sonuca götürmek olacağını vurguladı.