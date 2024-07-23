Netanyahu'nun ABD ziyareti: Biden'ın çekilmesi ateşkes ihtimalini zayıflattı mı?
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya üzerinden başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Uzmanlar, Biden'ın Gazze'de esir takası anlaşmasını ve ateşkesi kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapacağına ilişkin var olan ihtimalin açıklamanın ardından zayıfladığını iddia ediyor. Netanyahu, Washington ziyaretine ilişkin beklentileri azaltmak amacıyla "ABD'nin büyük bir siyasi belirsizlik aşamasında" olduğunu ifade etti.
ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU
Netanyahu'nun Washington'a gitmesine saatler kala ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Bu durum, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesini nasıl etkileyeceği, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes konusunda soruları gündeme getirdi.
ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesinin beklendiğini aktardı.