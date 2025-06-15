Netanyahu'nun en büyük korkusunu NYT yazdı: "Bir otobüs dolusu patlayıcı"
Tel Aviv ve yakınındaki kentler, İran'ın balistik füzelerinin hedefinde. İsrail'e karşı ilk kez "Şahed Hac Kasım" füzesini kullanan Tahran'ın elindeki silahlar merak ediliyor. Netanyahu, "İsrail'i yok edeceği" gerekçesiyle İran’ın füze kapasitesinden endişeli. Peki İran'ın elindeki füzeler ne kadar güçlü?
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cuma günü başlayan İran'a yönelik kapsamlı saldırıların, ülkesine yönelik bir değil iki “varoluşsal” tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, İran'ın on yıllardır uyardığı nükleer programının yanı sıra daha yeni bir tehditten söz ediyor: İran'ın bu hafta sonu İsrail'e karşı misilleme olarak fırlattığı 200'den fazla balistik füze.