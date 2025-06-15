Netanyahu'nun en büyük korkusunu NYT yazdı: "Bir otobüs dolusu patlayıcı"

İRAN'IN ELİNDE KAÇ FÜZE KALDI? NE KADAR GÜÇLÜLER?

İsrail ordusu İran'ın balistik füze stoklarını ve füze rampalarını vurarak İsrail'e fırlatmak üzere elinde kalan füze sayısını azaltıyor.

Askeri yetkililer ve uzmanlar İran'ın hala İsrail'e ulaşabilecek menzile sahip yüzlerce, belki de 2 bin kadar, füzesi olduğunu söylüyor. İran şu anki hızıyla füze fırlatmaya devam ederse, büyük olasılıkla bu ateş hızını birkaç gün daha sürdürebilir.

Askeri yetkililer ve uzmanlar ağırlığın değişebileceğini söylese de Netanyahu her bir İran füzesinin 1 tona yakın patlayıcı taşıdığını söyledi.

İsrailli bir uzay ve füze uzmanı olan Tal Inbar, İran'ın balistik füzelerinin 300 ile 700 patlayıcı taşıdığını ve savaş başlığının toplam ağırlığının 1 tona kadar çıkabileceğini belirtti.