Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın "sonrası" hakkında, İsrail'in sözde yaklaşımını tartışmak üzere "gizli bir ekip" kurdu. Şu ana kadar 4 kez toplanan ekibin toplantılarına ait kayıtlarda ise ABD ve İsrail arasında yaşanan fikir ayrılıkları öne çıktı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 13'ün bildirdiğine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları görüşmek üzere üst düzey müttefikleri ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük ve gizli bir ekip kurdu.