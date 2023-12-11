Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu

ABD VE İSRAİL ARASINDA ÇATLAK

Diğer yandan, Washington İsrail'e savaş sonrası için bir plan hazırlaması konusunda baskı yapıyor ve 7 Ekim'de başlayan ve üçüncü ayına giren savaşın bir an önce sona erdirilmesini istiyor. İsrail kendini savunmak ve Gazze'deki yönetimini devirmek için Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu öne sürüyor.