Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın "sonrası" hakkında, İsrail'in sözde yaklaşımını tartışmak üzere "gizli bir ekip" kurdu. Şu ana kadar 4 kez toplanan ekibin toplantılarına ait kayıtlarda ise ABD ve İsrail arasında yaşanan fikir ayrılıkları öne çıktı.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 1

İsrail’de yayın yapan Kanal 13'ün bildirdiğine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları görüşmek üzere üst düzey müttefikleri ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük ve gizli bir ekip kurdu.

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Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 2

GİZLİ EKİPTE KİMLER YER ALIYOR?

Habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer tarafından yönetilen ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Şin Bet'ten temsilciler yer alıyor.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 3

GİZLİ EKİP 4 KEZ TOPLANDI

İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılara katıldığı belirtilen haberde, ekibin halihazırda dört kez bir araya geldiği ve bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 4

Üst düzey bir yetkili Kanal 13'e yaptığı açıklamada İsrail'in "Amerikalıları ekibin varlığı konusunda bilgilendirdiğini ve Kudüs'ün ertesi gün için bir plan sunmasının Biden yönetimi için önemli olduğunu" söyledi.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 5

ABD VE İSRAİL ARASINDA ÇATLAK

Diğer yandan, Washington İsrail'e savaş sonrası için bir plan hazırlaması konusunda baskı yapıyor ve 7 Ekim'de başlayan ve üçüncü ayına giren savaşın bir an önce sona erdirilmesini istiyor. İsrail kendini savunmak ve Gazze'deki yönetimini devirmek için Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu öne sürüyor.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 6

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de açık uçlu bir güvenlik varlığını sürdüreceğini söyledi ve İsrailli yetkililer Gazzelileri İsrail sınırından uzak tutmak için bir tampon bölge uygulamaktan söz etti ki bu plana ABD karşı çıkıyor. İsrailli yetkililer, 2007 yılında Hamas tarafından Gazze'den çıkarılan ancak Batı Şeria'nın yarı özerk bölgelerini yöneten, reformdan geçmemiş Filistin Yönetimi'nin herhangi bir rol üstlenmesini reddediyor.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 7

Bu arada üst düzey ABD yetkilileri İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesine ya da zaten küçük olan topraklarını daha da küçültmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Uluslararası alanda tanınan Filistin Yönetimi'nin nihai olarak geri dönmesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasını amaçlayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 8

Kanal 13, Hanegbi liderliğindeki ekip tarafından varılan sonuçların Güvenlik Kabinesi'ne de sunulacağını söyledi.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 9

"SAVAŞ SONRASI SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İLE İŞBİRLİĞİ GEREKECEK"

Haberde Hanegbi'nin kısa süre önce yapılan bir toplantıda "Savaş sonrası, büyük bir olasılıkla Suudi Arabistan ve BAE'nin işbirliğini ve gelecekteki bir savaşı önlemek için onlarla ortaklaşa alt yapı inşasını içermek zorunda kalacak" söylediği aktarıldı.

Netanyahu'nun Gazze savaşından sonraki durumu planlamak için kurduğu gizli ekip deşifre oldu - 10

Habere göre Dermer toplantıda şunları söyledi: "Filistin Yönetimi'nde ve eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bu kültürel değişiklikler olmadan İsrail kendisini düşman bir halkla karşı karşıya bulacaktır."

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