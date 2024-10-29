Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölge, 19 Ekim'de İHA saldırısına uğramıştı. İsrail basını, bu olaydan sonra İHA korkusu artan Netanyahu'nun Meclis'teki kapalı oturumda İHA'larla ilgili korkusunu dile getirdiğini yazdı.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 1

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Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 2

İsrail devlet televizyonunun haberinde;  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 3

"EN KORKTUĞUM ŞEY İHA'LAR"

Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 4

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 5

EVİNİN YAKININA İHA DÜŞMÜŞTÜ

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 6

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 7

SALDIRI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Netanyahu'nun İHA korkusu: "Ya Meclis'e saldırırlarsa?" - 8

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMDA HASAR

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

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