Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi
Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan oın binlerce İsrailli, hükümetin istifasını istedi. Protestocular hükümetin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alma girişimi ve Gazze'ye yeni saldırıları protesto etti.
İsrail'de on binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı gösteri düzenledi.