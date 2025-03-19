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Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi

Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan oın binlerce İsrailli, hükümetin istifasını istedi. Protestocular hükümetin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alma girişimi ve Gazze'ye yeni saldırıları protesto etti.

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 1

İsrail'de on binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı gösteri düzenledi.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 2

Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim çağrısıyla protesto gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 3

İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, hükümetin Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatmasını protesto ederek Netanyahu'yu siyasi gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlatıp buradaki İsrailli esirlerin hayatını riske atmakla'suçlayan sloganlar attı.

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 4

Protestocular afiş ve pankartlarla eylemi sürdürürken İsrail polisi, göstericilere müdahale etti.

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 5

İsrail'in Gazze'ye yönelik 48 saatlik saldırılarında en az 970 kişinin öldüğü bildirildi.

Netanyahu'nun konutu önünde istifa çağrıları: Gazze'deki katliam İsrail'de protesto edildi - 6
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