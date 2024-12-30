Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün başarılı bir prostat ameliyatı geçirdi. İsrail lideri, ameliyatın ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına nakledildi. Burada müşahade altında tutulan Netanyahu hem art arda yaşadığı sağlık sorunları hem de misilleme endişesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce de Netanyahu'nun, Hizbullah'ın insansız hava araçlarından korktuğu için ofisinin altındaki sığınakta saklandığı ileri sürülmüştü.

Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 1

SIĞINAĞA NAKLEDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirildi.

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Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 2

PROSTAT AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık.” ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 3

BİRKAÇ GÜN MÜŞAHADE ALTINDA KALACAK

Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.

Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 4

NETANYAHU'NUN SAĞLIK SORUNLARI

Hadassah Hastanesinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" belirtti.

Hastanede 25 Aralık Çarşamba günü doktor muayenesinden geçen Netanyahu'da iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş, prostatın ameliyat yoluyla alınmasına karar verilmişti.

Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 5

EN UZUN İKTİDARIN SAHİBİ

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 75 yaşındaki Netanyahu, ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor! - 6

KALP SAĞLIĞI DA TEHLİKEDE

Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.

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