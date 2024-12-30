Netanyahu'nun ölüm korkusu: Hastanenin sığınağında saklanıyor!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün başarılı bir prostat ameliyatı geçirdi. İsrail lideri, ameliyatın ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına nakledildi. Burada müşahade altında tutulan Netanyahu hem art arda yaşadığı sağlık sorunları hem de misilleme endişesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce de Netanyahu'nun, Hizbullah'ın insansız hava araçlarından korktuğu için ofisinin altındaki sığınakta saklandığı ileri sürülmüştü.
SIĞINAĞA NAKLEDİLDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirildi.