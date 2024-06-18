Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının ardından kurulan Savaş Kabinesini feshetti. Netanyahu, ana siyasi rakibi Benny Gantz'ın üç ana üyesinden biri olduğu savaş kabinesinden ayrılmasından sadece günler sonra kabineyi dağıttı. İsrailli lider neden bu kararı aldı ve Gazze'de savaşın geleceğini ne bekliyor? Bu hamle Gazze'de yakın zamanda ateşkes ilan edilmesi ihtimalini güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu?

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 1

ATEŞKES ANLAŞMASI ÇIKMAZDA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sekiz ayı aşkın süredir devam ediyor.

Arabulucuların gayretleri ile taraflar arasında ateşkes görüşmeleri bir süredir devam etse de şu ana kadar görünürde fikir birliği sağlanan bir anlaşma yok.

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Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 2

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, üç önemli üyesinden biri olan Benny Gantz'ın istifasından günler sonra savaş kabinesini dağıttı.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 3

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ'NİN GÖREVİ NEYDİ?

İsrail'in daha büyük güvenlik kabinesinin bir parçası olan üç üyeli kabine, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Hamas'a yönelik askeri saldırılarının ardındaki kilit karar mekanizmasıydı.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 4

KABİNENİN ILIMLI SESİ: BENNY GANTZ

Bu grupta Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve başbakanın baş rakibi ve muhalefet lideri Gantz yer alıyordu.

Emekli bir general ve parlamento üyesi olan Gantz, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağ seslerin mücadelenin devam etmesi yönünde baskısına karşı çıkan daha ılımlı bir ses olarak görülüyordu.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 5

"BİRLİK GÖSTERİSİ"

Savaş Kabinesi birlik gösterisi olarak kuruldu. O dönemde Gantz, Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı üyelerini saf dışı bırakmak amacıyla küçük karar alma organının savaşı yönlendirmesini talep etmişti.

Ancak süreç istenildiği gibi gitmedi ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 6

İSRAİL'iN SAVAŞ POLİTİKALARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Savaş kabinesinin dağıtılması, Netanyahu'yu Hamas'la ateşkes anlaşmasına açık olan merkezci politikacılardan daha da uzaklaştırıyor.

Katar, Mısır ve ABD gibi aktörlerin arabuluculuğuna rağmen aylarca süren ateşkes görüşmelerinde Hamas ile İsrailli liderler arasında ortak bir zemin bulunamadı.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 7

BEN-GVIR'İN SAVAŞ KABİNESİ ÇIKIŞI

Netanyahu artık, bazıları ateşkese tamamen karşı çıkan ve Gazze'nin yeniden işgaline destek veren güvenlik kabinesi üyelerine güvenecek.

Gantz'ın ayrılmasının ardından İsrail'in aşırı milliyetçi ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, yenilenen bir savaş kabinesine dahil olmayı talep etti.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 8

NETANYAHU'NUNB SÜRESİ DOLUYOR

Pazartesi günkü hamle Ben-Gvir'i belli bir mesafede tutmaya yardımcı olabilir, ancak onu tamamen kenara itemez.

Bu hareket aynı zamanda Netanyahu'ya iktidarda kalmak için savaşı uzatma fırsatı da veriyor.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor? - 9

Eleştirmenleri onu ateşkes ve rehine takası anlaşmasını geciktirmekle suçluyor.

Çünkü savaşın sona ermesi hükümetin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının soruşturulması anlamına gelecek ve başbakanın popülaritesi düşük olduğunda erken seçim olasılığını artıracak.

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