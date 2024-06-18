Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının ardından kurulan Savaş Kabinesini feshetti. Netanyahu, ana siyasi rakibi Benny Gantz'ın üç ana üyesinden biri olduğu savaş kabinesinden ayrılmasından sadece günler sonra kabineyi dağıttı. İsrailli lider neden bu kararı aldı ve Gazze'de savaşın geleceğini ne bekliyor? Bu hamle Gazze'de yakın zamanda ateşkes ilan edilmesi ihtimalini güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu?
ATEŞKES ANLAŞMASI ÇIKMAZDA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sekiz ayı aşkın süredir devam ediyor.
Arabulucuların gayretleri ile taraflar arasında ateşkes görüşmeleri bir süredir devam etse de şu ana kadar görünürde fikir birliği sağlanan bir anlaşma yok.