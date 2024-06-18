Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

KABİNENİN ILIMLI SESİ: BENNY GANTZ

Bu grupta Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve başbakanın baş rakibi ve muhalefet lideri Gantz yer alıyordu.

Emekli bir general ve parlamento üyesi olan Gantz, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağ seslerin mücadelenin devam etmesi yönünde baskısına karşı çıkan daha ılımlı bir ses olarak görülüyordu.