Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetimini Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması konusunda uylardı. Raporda, "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.
The Jerusalem Post'un haberine göre, Nagel Komitesi'nin son raporunda, İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü. Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.