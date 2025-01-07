Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi

Raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.



Netanyahu rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.