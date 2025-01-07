Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetimini Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması konusunda uylardı. Raporda, "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi - 1

The Jerusalem Post'un haberine göre, Nagel Komitesi'nin son raporunda, İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü. Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

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Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi - 2

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, bu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği öne sürüldü.

Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülen raporda, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi - 3

Raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

Netanyahu rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi - 4

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu: Ek savunma bütçesi, uçak ve uydu istedi - 5

Öte yandan raporda, Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

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