Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor"

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes konusunda tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Gantz, Netanyahu'nun kendisini "devlet olarak gördüğünü" söyledi. Erken seçim çağrısında bulunan muhalefet lideri, "Netanyahu 7 Ekim'den sonra her şeyin değiştiğini anlamıyorsa ve baskıya dayanacak kadar güçlü değilse anahtarları bırakıp evine gitsin" diye konuştu.

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 1

BİR NUMARALI RAKİBİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başlıca siyasi rakibi Benny Gantz, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bir kez daha çıkmaza girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 2

ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ BİR NUMARALARI ENGEL

Gantz, Gazze-Mısır sınırının İsrail tarafından kontrol edilmesi gerektiği konusundaki ısrarının ardından, Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını ülkesinin çıkarlarının önüne koymakla suçladı.

Bu tutum, ateşkes anlaşmasının önündeki en önemli engel konumunda.

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 3

"YOLUNU KAYBETTİ"

İsrail Barolar Birliği'nin dün Tel Aviv'de düzenlenen yıllık konferansında konuşan Gantz, Netanyahu'nun "yolunu kaybettiğini" ve "kendisini devlet olarak gördüğünü... bunun tehlikeli olduğunu" söyledi.

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 4

PHILADEPHI KORİDORU ISRARI

Netanyahu, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun kontrolünü elinde tutması gerektiğinde ısrar etti.

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 5

ASKERLER "KOLAY HEDEF" OLACAK

Gantz ise koridorun Hamas'ın Gazze'ye silah sokmasını önlemek açısından önemli olduğunu ancak askerlerin "kolay hedef" olacağını ve tünelleri durduramayacaklarını söyledi.

Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor" - 6

"ANAHTARLARI BIRAKIP EVİNE GİTSİN"

Erken seçim çağrısında bulunan muhalefet lideri, "Netanyahu 7 Ekim'den sonra her şeyin değiştiğini anlamıyorsa... ve Philadelphi'ye geri dönmek için uluslararası baskıya dayanacak kadar güçlü değilse, anahtarları bırakıp evine gitsin" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER