Netanyahu'nun zamanı dolmak üzere: "Kendini devlet yerine koyuyor"
Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes konusunda tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Gantz, Netanyahu'nun kendisini "devlet olarak gördüğünü" söyledi. Erken seçim çağrısında bulunan muhalefet lideri, "Netanyahu 7 Ekim'den sonra her şeyin değiştiğini anlamıyorsa ve baskıya dayanacak kadar güçlü değilse anahtarları bırakıp evine gitsin" diye konuştu.
BİR NUMARALI RAKİBİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başlıca siyasi rakibi Benny Gantz, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bir kez daha çıkmaza girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.