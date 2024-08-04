Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi"

İsrail’de 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen protestolarda Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik artan tepki devam ediyor. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısında bulundu. İsrail sokakları bir kez daha, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları ile doldu.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 1

HÜKÜMETE YÖNELİK ÖFKE BÜYÜYOR

İsrail’de Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana devam eden esir protestoları, artık Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gerçekleştiriliyor.

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Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 2

Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi bir kez daha seçim çağrısı yaptı.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 3

"ANLAŞMA ZAMANI GELDİ"

Kudüs’te Netanyahu’nun konutunun önünde toplanan kalabalık, esir anlaşmasına imza atılmasını istediklerini belirterek, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları attı.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 4

"NETANYAHU ANLAŞMAYI GECİKTİRİYOR"

Gösteride konuşma yapan eski diplomat Eran Etzion, esir anlaşmasının uzun zamandır imzalanmaya hazır olduğunu, ancak Netanyahu'nun “siyasi, kişisel ve cezai nedenlerle” müzakereleri kasten geciktirdiğini vurguladı.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 5

"ESİRLERİ ÖLDÜRME YETKİN YOK"

Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail'in güvenlik teşkilatı liderlerini Netanyahu’yu anlaşma için zorlamaya çağıran Etzion, “Sizin zamanınız geldi. Masasına vurma ve ‘Anlaşmayı ve esirleri öldürme yetkin yok’ deme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 6

Başkent Tel Aviv’de ise hükümet karşıtı göstericiler atlı polislerle çatıştı.

Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 7
Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 8
Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi" - 9
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