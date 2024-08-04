Netanyahu’ya öfke büyüyor: "Seçim zamanı geldi"
İsrail’de 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen protestolarda Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik artan tepki devam ediyor. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısında bulundu. İsrail sokakları bir kez daha, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları ile doldu.
HÜKÜMETE YÖNELİK ÖFKE BÜYÜYOR
İsrail’de Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana devam eden esir protestoları, artık Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gerçekleştiriliyor.