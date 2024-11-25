Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı hakkında bilmeniz gereken her şey
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararının yankıları sürüyor. Mahkeme, iki İsrailli ismin savaş suçu işlediğine karar verdi. Peki bu karar neden ve nasıl alındı? Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması neden önemli? İşte karara ilişkin tüm ayrıntılar... (Editör: Derya Doğan)
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) son kararı tartışılmaya devam ediyor.
Lahey'deki UCM perşembe günü, mahkemenin başsavcısı Karim Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle tutuklama emri çıkarılması talebini kabul eden bir karar yayınladı.
İsrailli yetkililer hakkında ilk kez uluslararası tutuklama emri çıkarılıyor ve bu emir ilk kez demokratik uluslar topluluğunun bir parçası olarak kabul edilen bir ülkenin yetkililerine karşı çıkarılıyor.
İsrailli Haaretz gazetesi, karara ilişkin merak edilenleri anlattı.