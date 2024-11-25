Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı hakkında bilmeniz gereken her şey

TUTUKLAMA KARARLARI NEDEN ALINDI?

Savcı Karim Khan, Netanyahu ve bu ayın başlarında savunma bakanlığı görevinden alınan Gallant'ın, geçen yıl 8 Ekim'de (Hamas'ın İsrail'e saldırısından bir gün sonra) ve bu yıl 20 Mayıs tarihleri arasında savaş suçu işledikleri şüphesiyle mayıs ayında talepte bulundu.

UCM'nin üç yargıcı, bu talebi kabul ederek, ikilinin Gazze'deki savaşla bağlantılı olarak “bir savaş yöntemi olarak aç bırakma savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler suçlarından” cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğuna karar verdi.

Ayrıca iki ismin, “sivil amirler olarak sivil halka karşı kasten saldırı yönetme savaş suçundan” cezai sorumlulukları olduğuna hükmedildi.

Mahkeme, “insani yardım operasyonları için erişime getirilen kısıtlamalar için uluslararası insancıl hukuk kapsamında açık bir askeri ihtiyaç veya başka bir gerekçe tespit edilemediğine inanmak için makul gerekçeler” olduğunu bildirdi.

UCM ayrıca “gıda, su, elektrik ve yakıt ve belirli tıbbi malzeme eksikliğinin, Gazze'deki sivil nüfusun bir kısmının yok edilmesine neden olacak şekilde hesaplanan yaşam koşulları yarattığına inanmak için makul gerekçeler” buldu.

Ancak “insanlığa karşı imha suçunun tüm unsurlarının karşılandığına" karar veremedi.