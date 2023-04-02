Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Dünya’da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı’nda bulunuyor.
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service
Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service