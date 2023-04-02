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Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlamada 25 bin kişi hayatını kaybettiğini hatırlatarak olası patlamanın ciddiyetine dikkat çekti.

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 1

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

DÜNYA HABERLERİ

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 2

Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 3

SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 4

Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 5

1985'TE 20 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 6

Dünya’da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 7

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı’nda bulunuyor.

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda 38 yıl sonra patlama riski: Binlerce kişi hayatını kaybedebilir - 8

Fotoğraf: AFP PHOTO / Colombian Geologic Service

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