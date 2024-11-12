New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi
ABD'nin New Jersey eyaletinde çıkan orman yangını giderek büyüyor. Yağmur da alevlerin söndürülmesine yardımcı olmadı. İtfaiyenin zorlu mücalesi sürüyor. New Jersey eyaletinde geçen hafta 10 farklı noktada yangın çıktığı belirtiliyor.
12 KİLOMETREYE YAYILDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve New Jersey eyaletleri arasında başlayan yangın giderek büyüdü.
12 kilometrekareden fazla bir alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan da müdahale ediliyor