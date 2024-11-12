New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi

ABD'nin New Jersey eyaletinde çıkan orman yangını giderek büyüyor. Yağmur da alevlerin söndürülmesine yardımcı olmadı. İtfaiyenin zorlu mücalesi sürüyor. New Jersey eyaletinde geçen hafta 10 farklı noktada yangın çıktığı belirtiliyor.

New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 1

12 KİLOMETREYE YAYILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve New Jersey eyaletleri arasında başlayan yangın giderek büyüdü.

12 kilometrekareden fazla bir alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan da müdahale ediliyor

DÜNYA HABERLERİ

New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 2

YAĞMUR DA İŞE YARAMADI

Bölgede beklenenden daha kısa süren yağış da alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmadı.

Üstelik önümüzdeki günlerde rüzgarın şiddetini artırmasıyla itfaiyecilerin işinin daha da zorlaşacağı belirtiliyor. 

New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 3

HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ

Yağmur sadece yoğun dumanın dağılmasına yardımcı oldu.

Yetkililer daha önce aralarında New York kentinin de bulunduğu yerleşim yerlerinde hava kalitesinin düştüğü uyarısı yapmıştı.

New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 4

10 FARKLI NOKTADA YANGIN

Yangınla mücadele eden bir park bekçisiyse hayatını kaybetti.

New Jersey eyaletinde geçen hafta 10 farklı noktada yangın çıktığı belirtiliyor.

Bu yangınlardan büyük bölümü kontrol altına alındı.

New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 5
New Jersey'de orman yangını: Yağmur alevleri söndüremedi - 6
DAHA FAZLA GÖSTER