New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi?

DRONE GÖZLEMLERİ VE KOMPLO TEORİLERİ

Sosyal medyada, New Jersey'deki kaybolan radyoaktif malzemenin izini süren drone’lar olduğu yönünde spekülasyonlar yayıldı.

Kansas'ta bir drone üreticisi olan Saxon Aerospace CEO’su John Ferguson, gece uçurulan insansız hava araçlarının "bir şey arıyor olabileceklerini " söyledi.

Ferguson TikTok videosunda "Benim tahminim bu insansız hava araçlarının kötü niyetli olmadığı yönünde, ama bu kadar alçaktan uçmalarının tek nedeni, yerde bir şeyin kokusunu almaya çalışmalarıdır" dedi.