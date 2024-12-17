New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi?

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newfield kentinde, kanser taramalarında kullanılan tıbbi bir ekipmanın taşınması sırasında radyoaktif madde içeren bir cihaz kayboldu. 2 Aralık’ta imha edilmek üzere gönderilen ekipman, varış noktasına hasarlı ve boş olarak ulaştı. Bu olay, bölgede görülen gizemli drone hareketleriyle bağlantılı olabileceği yönündeki komplo teorilerini alevlendirdi.

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 1

Bu ayın başlarında New Jersey'de radyoaktif bir madde kayboldu. Kanser taramalarında kullanılan tıbbi ekipman, 2 Aralık'ta Newfield'daki Nazha Kanser Merkezi'nden imha edilmek üzere gönderildi, ancak nakliye konteyneri varış noktasına hasarlı ve boş olarak ulaştı.

Kaybolan radyoaktif madde, gizemli drone gözlemleriyle ilişkilendirilen komplo teorilerini gündeme getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 2

Bu ekipman, "Pin kaynağı" adı verilen ve tıbbi tarayıcıların hassasiyetini kalibre etmek için kullanılan, az miktarda Germanyum-68 (Ge-68) içeren bir cihazdı.

Bu madde, uygun donanım olmadan kullanıldığında radyasyon zehirlenmesine yol açabiliyor.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), 'Kategori 3'ten düşük' olarak değerlendirilen ve yanlış kullanıldığında kalıcı yaralanmalara yol açabileceği belirtilen kayıp sevkiyat için uyarı yayınladı .

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 3

DRONE GÖZLEMLERİ VE KOMPLO TEORİLERİ

Sosyal medyada, New Jersey'deki kaybolan radyoaktif malzemenin izini süren drone’lar olduğu yönünde spekülasyonlar yayıldı.

Kansas'ta bir drone üreticisi olan Saxon Aerospace CEO’su John Ferguson, gece uçurulan insansız hava araçlarının "bir şey arıyor olabileceklerini " söyledi.

Ferguson TikTok videosunda "Benim tahminim bu insansız hava araçlarının kötü niyetli olmadığı yönünde, ama  bu kadar alçaktan uçmalarının tek nedeni, yerde bir şeyin kokusunu almaya çalışmalarıdır" dedi. 

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 4

GEÇMİŞTEKİ BENZER VAKALAR

ABD'deki kayıp radyoaktif madde vakaları nadir olmakla birlikte, geçmişte benzer olaylar yaşanmıştı. 2023’te Teksas’ta, 2021’de ise Kuzey Carolina’da radyoaktif maddeler kaybolmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), radyoaktif maddelerin çalınmasının en yaygın nedeninin "kaçakçılık veya kötü niyetli kullanım" olduğunu vurguluyor.

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 5

New Jersey’de kaybolan malzeme, 0.267 milisaniye Ge-68 içeriyor ve bu düşük enerjili gama radyasyonu yayarak tıbbi kalibrasyonlarda kullanılıyor.

Ortalama bir insan yılda doğal kaynaklardan 2-3 milisievert radyasyon alırken, bu kayıp malzeme ekstra birkaç günlük radyasyon maruziyeti yaratabilir. Uzun süreli maruz kalma, solunum problemleri, bulantı ve gelecekte kanser riskini artırabilir.

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 6

5 BİN İHBAR

Beyaz Saray, son haftalarda insansız hava araçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Senatör Jon Bramnick, hükümetin şeffaflık göstermediğini ve olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini belirtti. FBI, New Jersey bölgesindeki drone gözlemlerini aktif olarak araştırdığını ve 5 bin ihbar aldığını duyurdu.

New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi? - 7

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığı, kaybolan radyoaktif maddeyle ilgili tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmediklerini açıkladı. Ancak, bu faaliyetin sorumsuzca gerçekleştirildiği ve askeri yetkililerin de bu durumdan hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER