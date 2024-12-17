New Jersey’de radyoaktif madde kayboldu: Gizemli drone’larla bağlantılı olabilir mi?
ABD'nin New Jersey eyaletinin Newfield kentinde, kanser taramalarında kullanılan tıbbi bir ekipmanın taşınması sırasında radyoaktif madde içeren bir cihaz kayboldu. 2 Aralık’ta imha edilmek üzere gönderilen ekipman, varış noktasına hasarlı ve boş olarak ulaştı. Bu olay, bölgede görülen gizemli drone hareketleriyle bağlantılı olabileceği yönündeki komplo teorilerini alevlendirdi.
Bu ayın başlarında New Jersey'de radyoaktif bir madde kayboldu. Kanser taramalarında kullanılan tıbbi ekipman, 2 Aralık'ta Newfield'daki Nazha Kanser Merkezi'nden imha edilmek üzere gönderildi, ancak nakliye konteyneri varış noktasına hasarlı ve boş olarak ulaştı.
Kaybolan radyoaktif madde, gizemli drone gözlemleriyle ilişkilendirilen komplo teorilerini gündeme getirdi.