New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış
ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yılın ilk gününde 15 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 42 yaşındaki saldırgan Şemseddin Cabbar'ın, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı ve akıllı gözlükle kayıt aldığı belirlendi. Cabbar'ın saldırı sırasında da akıllı gözlük taktığı tespit edildi. Öte yandan saldırganın Haziran 2024'te Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiği bildirildi.
ABD'de yeni yılın ilk saatlerinde düzenlediği saldırı ile 15 kişinin ölümüne neden olan Şemseddin Cabbar'a dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.