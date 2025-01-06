New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış

ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yılın ilk gününde 15 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 42 yaşındaki saldırgan Şemseddin Cabbar'ın, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı ve akıllı gözlükle kayıt aldığı belirlendi. Cabbar'ın saldırı sırasında da akıllı gözlük taktığı tespit edildi. Öte yandan saldırganın Haziran 2024'te Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiği bildirildi.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 1

ABD'de yeni yılın ilk saatlerinde düzenlediği saldırı ile 15 kişinin ölümüne neden olan Şemseddin Cabbar'a dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 2

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 42 yaşındaki Cabbar'ın saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Ekim ve Kasım aylarında New Orleans'ı iki kez ziyaret ettiğini açıkladı.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 3

AKILLI GÖZLÜKLE KEŞİF

Şemseddin Cabbar'ın ziyaretleri sırasında "meta gözlük" olarak adlandırılan ve kayıt alma özelliği bulunan bir tür "akıllı gözlük" kullandığı ve sokakları kayıt altına aldığı tespit edildi.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 4

Cabbar'ın saldırı sırasında da bu gözlükleri taktığı ancak kayıt almadığı ortaya çıktı.

Cabbar'ın saldırı gününden önce, 31 Aralık'ta da Teksas'ta olduğunu öğrenildi.

Cabbar, ziyaret ettiği çok sayıda silah dükkanından birinde görüldü.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 5

MISIR VE KANADA'YI ZİYARET ETMİŞ

FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, saldırganın ayrıca haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin tespit edildiğini, bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını kaydetti.

Myrthil, "Bu ziyaretleri neden gerçekleştirdiğini henüz bilmiyoruz. Ancak saldırıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda araştırmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.



New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 6

Halihazırda tüm delillerin Cabbar'ın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini belirten Myrthil, yine de olası bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 7

NE OLMUŞTU

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 8

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Şemseddin Cabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış - 9
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