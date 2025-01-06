New Orleans saldırısından yeni ayrıntı: Saldırgan akıllı gözlükle keşif yapmış

MISIR VE KANADA'YI ZİYARET ETMİŞ

FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, saldırganın ayrıca haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin tespit edildiğini, bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını kaydetti.

Myrthil, "Bu ziyaretleri neden gerçekleştirdiğini henüz bilmiyoruz. Ancak saldırıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda araştırmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.





