New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor

ABD’nin doğusu sıcak hava dalgasının etkisi altında. New York’taki ABD’liler, termometrelerin 38 dereceyi gördüğü kentte 1988’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor.

New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor - 1

ABD'nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre ABD'nin doğu bölgeleri, dünden beri kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. New York’un 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşadığı belirtildi. 

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New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor - 2

TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖRDÜ

New York kentinde termometreler 37,7 dereceyi görürken, Kennedy Uluslararası Havaalanı bölgesinde sıcaklık öğle vakti 38 dereceye ulaştı. New York metropol bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceği uyarısının yapılmasının ardından vatandaşlar yeni hava soğutucular alırken, sokaktaki vatandaşlar su fıskiyeleri ile serinlemeye çalıştı.

New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor - 3

"HER YIL 500 KİŞİ SICAKLARDAN ÖLÜYOR"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basına yaptığı açıklamada, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti. Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.

Yüksek sıcaklıkların hafta içinde Washington, Baltimore ve Philadelphia bölgelerinde zirveye ulaşması ve toplamda 160 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor - 4

BİR YANDA SICAK, BİR YANDA TROPİKAL FIRTINA

Öte yandan, ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) açıklamasına göre Atlantik Okyanusu'ndaki Azor Adaları'nın 1940 kilometre batısında "Andrea" tropikal fırtınası oluştu. Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası olarak kayda geçen "Andrea" fırtınasının kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

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