New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor
ABD’nin doğusu sıcak hava dalgasının etkisi altında. New York’taki ABD’liler, termometrelerin 38 dereceyi gördüğü kentte 1988’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor.
ABD'nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre ABD'nin doğu bölgeleri, dünden beri kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. New York’un 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşadığı belirtildi.