New York, 1888’den bu yana en sıcak günlerini yaşıyor

"HER YIL 500 KİŞİ SICAKLARDAN ÖLÜYOR"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basına yaptığı açıklamada, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti. Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.

Yüksek sıcaklıkların hafta içinde Washington, Baltimore ve Philadelphia bölgelerinde zirveye ulaşması ve toplamda 160 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.