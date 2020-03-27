New York ABD'nin Wuhan'ı olma yolunda

Amerika Birleşik Devletleri'nda vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Virüsün en fazla görüldüğü New York eyaleti ise ABD'nin Wuhan'ı olarak gösteriliyor. Son sayılara göre New York'ta Corona virüs vakaları bir günde 7 bin 300 artarak 44 bin 600'e yükseldi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 20:45 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 21:02

New York Valisi Andew Cuomo, New York'ta hastaneye dönüştürülen en büyük kongre merkezi olan Javits Center’da basın toplantısı düzenledi.

Eyalette, bir günde virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 519'a yükseldiğini belirten Cuomo, New York'taki virüs vakalarının bir günde 7 bin 300'den fazla arttığını ve sayının 44 bin 600'e yükseldiğini kaydetti.

Cuomo, bu vakaların 25 binden fazlasının ise New York'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Düne göre hastaneye kaldırılanların sayısının da yüzde 20 artarak 6 bin 481'e ulaştığını aktaran Cuomo, 1500'den fazla kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü dile getirdi.

OKULLAR, 2 HAFTA DAHA KAPALI 

Cuomo, daha önce iki haftalığına kapatılan okulların ise 15 Nisan'a kadar kapalı tutulacağını ifade etti.
Vali Cuomo, New York'un 20 milyon N-95 maske, 30 milyon ameliyathanelerde kullanılan maske, 30 bin suni solunum cihazı, 45 milyon eldiven ve 20 milyon hastane önlüğüne ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

"KENTİN MAYISA KADAR KAPALI KALACAĞI" UYARISI

New York Belediye Başkanı De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, “Ne yazık ki; bu krizin (Covid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu.” ifadesini kullandı.

8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York’un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80’nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.

De Blasio, yeni tip Corona virüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

BİN 301 KİŞİ ÖLDÜ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 815 artarak 86 bin 12'ye, ölü sayısı da 255 artarak bin 301'e ulaştı.

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