New York ABD'nin Wuhan'ı olma yolunda

"KENTİN MAYISA KADAR KAPALI KALACAĞI" UYARISI

New York Belediye Başkanı De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, “Ne yazık ki; bu krizin (Covid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu.” ifadesini kullandı.

8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York’un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80’nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.

De Blasio, yeni tip Corona virüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.