New York ABD'nin Wuhan'ı olma yolunda

NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 20:45 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 21:02
Eyalette, bir günde virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 519'a yükseldiğini belirten Cuomo, New York'taki virüs vakalarının bir günde 7 bin 300'den fazla arttığını ve sayının 44 bin 600'e yükseldiğini kaydetti.
Cuomo, bu vakaların 25 binden fazlasının ise New York'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.
New York Belediye Başkanı De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, “Ne yazık ki; bu krizin (Covid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu.” ifadesini kullandı.
8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York’un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80’nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.
De Blasio, yeni tip Corona virüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.